Elegante e sofisticata: la camera da letto color terracotta

abbinare un colore così caldo ed elegante è tutt’altro che difficile. Unica accortezza nella stanza dedicata al riposo è quella di non osare con eccessi di creatività: gli azzardi in questo caso non sono particolarmente indicati, sebbene possibili. Con il terracotta si può giocare con il ton sur ton, per esempio allargando gli accostamenti ai colori affini della tavolozza. Benissimo dunque puntare su abbinamenti tra varie gradazioni di rosso e arancio sconfinando fino al giallo senape, così caldo e attuale. I potenziali abbinamenti sono tuttavia davvero moltissimi, primo fra tutti quello con i colori neutri quali il bianco, il grigio e il beige, grandi classici per la biancheria da letto e per stanze che amano la luminosità e un senso di perfetta quiete. Con un po' di audacia, si può provare ad accostare il terracotta con tonalità decisamente più ardite: in questo caso, il blu oceano, il lilla, oppure il verde acceso o anche più delicato come il verde salvia o addirittura il verde menta. Tra le tendenze moda, l'accostamento con il color ottanio. Infine, per i più romantici, la scelta può cadere sul rosa cipria, che accoppiato al colore bruciato dimentica la frivolezza per diventare incantevole e seduttivo.