Cabina armadio: le regole fondamentali per organizzarla al meglio

1 - Ceste e cestini: i ripiani non sempre sono sufficienti e accumulare alla rinfusa magliette, maglioni, felpe può diventare complicato oltre che poco pratico. Montagne di magliette, anche se ben impilate, sono difficili da controllare e non è inusuale che proprio il capo che cerchiamo sia in fondo alla pila, oppure che sia oscurato alla vista proprio dai troppi capi che lo circondano. Le ceste e i cestini, oltre che eleganti, sono una eccezionale risorsa per riporre in buon ordine la maglieria, ma anche diversi accessori: cinture, pochette, sciarpe e guanti e chi più ne ha, più ne metta.

2 - Scatole a scomparti: il segreto per avere cassetti super organizzati? Le scatole a scomparti. Pieghevoli o rigide, a seconda che siano già previste come dotazione per la cabina armadio o flessibili per cassetti che stanno per esplodere, sanno organizzare alla perfezione cravatte, biancheria intima, calze e calzini e, per chi ancora non sa farne a meno, fazzoletti di stoffa. Pratici e super economici possono davvero fare la differenza.

3 - Organizer per le scarpe: le scarpe sono da sempre il punto dolente (e spesso di discussione!) di molti di noi. La quantità è sempre troppa e non sempre si hanno a disposizione guardaroba spaziosi come quelli di Carrie Bradshaw di Sex and the City. Per una sistemazione funzionale, il segreto è avere degli accessori salvaspazio da appendere all'armadio o sulle ante, oppure da predisporre all'interno dello stesso. Perfette le scatole in plastica trasparente, che sono un'ottima soluzione perché evitano i cattivi odori che, soprattutto per quanto riguarda le calzature sportive, si possono diffondere nell'ambiente.

4 - Specchi e luci: una cabina armadio che si rispetti deve consentire a chi si veste di potersi guardare. Mai dunque tralasciare di attrezzare con uno specchio il proprio armadio: che si trovi all'interno delle ante o all'esterno, come rivestimento, è un accessorio che aiuta anche a prendere coscienza di quello che ormai addosso non ci piace più, non ci sta bene e di cui possiamo tranquillamente disfarci senza troppi rimpianti. Anche le luci sono importanti: per organizzare bene l'armadio è importante vedere chiaramente cosa vi è all'interno e scegliere consapevolmente il capo che più ci va di indossare o, al contrario, di dismettere.

5 - Profumatori per casa e armadi: l'odore di chiuso, capi indossati al ristorante che ancora conservano l'olezzo del cibo, quel vago sentore di sigaretta che il nostro amico fumava proprio vicino a noi sono solo alcuni degli effluvi che aprendo l'armadio può capitare di avvertire. Per una cabina armadio capace di accogliere capi nuovi o appena ritirati dalla lavanderia in vista dell’imminente primavera, mai dimenticare di attrezzarsi con profumatori da appendere oppure da sistemare qua e là tra la biancheria e nei cassetti. Che siano sacchettini realizzati a mano da noi, o foglietti o profumatori acquistati nei negozi, l'importante è che tutto abbia sentore di nuovo, fresco e pulito: perfetto per aprire le ante e il cuore alla bella stagione.