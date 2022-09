Autunno: inizia dal bagno per dare un'aria nuova alla tua casa

Se cambiare casa non è possibile, per regalare una ventata di novità all'abitazione possiamo iniziare dalla ristrutturazione dell'esistente . E la stanza che più delle altre necessita di una rivisitazione forse è proprio il bagno , il locale in cui i sanitari e le nuove soluzioni per docce e vasche fanno la differenza.

Il

bagno

ultime tendenze

arredo

stile moderno e minimalista:

linee pulite

, secondo lein fatto di, deve avere unovia gli ornamenti e motivi decorativi, che lasciano il posto acapaci di offrire la massima funzionalità, proprio come nella carrellata di immagini che proponiamo.

CAMBIARE CASA PARTENDO DAL BAGNO:

.

il bagno è stata la stanza che più di tutte le altre viene ristrutturata: non è solo questione di usura, ma anche di ripristinare la qualità e la sicurezza di un locale che è utilizzatissimo, intimo e personale e che ogni volta che cambiamo casa sentiamo di voler fare "nostro". Personalizzare la casa appena acquistata o riadattare la propria abitazione in seguito ai cambiamenti delle esigenze familiari o dello stile di vita sono tra le ragioni che maggiormente spingono a ristrutturare il bagno come prima stanza rispetto al resto dell'abitazione. A volte il rinnovamento è dettato dalla necessità di ricavare un secondo bagno, che con i ritmi di vita di oggi è sentito sempre più come una necessità anche nelle famiglie composte da solo due persone





UNA DOCCIA DIVERSA:

tra i lavori che più spesso vengono realizzati per rinnovare la propria casa, il posto d'onore in fatto di ristrutturazione lo conquista per l’appunto la stanza da bagno, che stando ai numeri del settore, realizza quasi il 40% del totale dei lavori. Tra le cose che ci piace mettere maggiormente in ordine, i più gettonati sono senza dubbio innanzitutto la sostituzione della vasca con un box doccia, ritenuto più pratico e di facile accesso e di una dimensione adatta a quasi tutte le metrature, poi il cambio di sanitari e in seguito il rivestimento delle pareti con nuove piastrelle. In generale possiamo però dire che la metà dei lavori che viene fatta è riferita al un totale rinnovamento della stanza da bagno che in definitiva piace del tutto nuova.

METTERE TUTTI D'ACCORDO:

il bagno è una stanza strategica, la cui occupazione, soprattutto al mattino o alla sera prima di coricarsi, può richiedere una certa pianificazione per evitare "affollamenti". Se non disponiamo di più locali da toilette, uno stratagemma per evitare litigi o discussioni è quello di raddoppiare i lavelli: spazzolarsi i denti nello stesso momento senza dover fare i turni, truccarsi mentre lui si fa la barba, sorvegliare i piccoli mentre si lavano le mani e contemporaneamente portarci avanti con la cura di noi stessi è una gran comodità.

UNA VASCA A VISTA:

la vasca da bagno oggi è un po' trascurata, proprio per la sua scarsa praticità, oltre che per le dimensioni. Tuttavia, per assecondare la voglia di relax se la metratura dell'abitazione lo consente, oggi la vasca è super cool: un accessorio che ricorda i mastelli di un tempo, posizionato in maniera strategica davanti alle finestre o che troneggia nelle camere da letto, è diventate il lusso possibile per molti e un piccolo angolo di felicità.

CIRCONDARSI DI TANTO VERDE:

per rinnovare il bagno e regalare un'aria tutta nuova a questo locale e all'abitazione in generale, il consiglio furbo è sempre quello di fare il pieno di piante da interno. Piccole, grandi, ricadenti: una selva domestica che si può realizzare con piante di ogni tipo e adatte a tutte le esigenze di luce e di spazio a nostra disposizione. Il verde dona un tocco glamour alla casa, sa regalare energia e nello stesso tempo favorisce il relax e ossigena l'ambiente: una risorsa preziosa a cui non dovremmo rinunciare.