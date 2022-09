Arredo: il fascino senza tempo del bianco e nero

FACILE E DI GRANDE EFFETTO:

arredare con il gioco del bianco e nero non è difficile, basta non esagerare ed evitare il "troppo che stroppia". Per avere idee e cogliere suggerimenti per dettagli importanti che impreziosiscono gli ambienti senza gravare sul portafoglio basta lasciar libera la fantasia, guardarsi attorno e far proprie le tendenze che più si addicono al nostro modo di essere. Se si teme un contesto troppo formale o austero si può stare tranquilli: il contrasto bianco-nero può essere divertente e giocoso e abbinato davvero a qualunque arredo e a qualsiasi ambiente domestico.

CUSCINI PER AMMORBIDIRE:

pratici, economici, adattabili e facili da risistemare. I cuscini sono elementi preziosi che possiamo sistemare dappertutto, ma debbono essere bianchi e neri. Che siano righe, motivi geometrici o pois non importa: le stoffe sono tante e possiamo divertirci senza porre limiti alla creatività.

PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA:

il nero è il partner ideale in casa, capace com'è di stemperare anche la seduta dai colori più vivaci oppure di regalare tanta allegria se giocato con le righe o i pois. Realizzare un ambiente raffinato è (spesso) solo questione di dettagli.

BIANCO E NERO A TAVOLA:

non solo per bianco per la mise en place di tendenza. Oggi i design addicted puntano sull'abbinamento bianco e nero per tovaglia, piatti e bicchieri da accompagnare sapientemente al verde salvia, all'oro e all'argento, con qualche incursione nel blu carta da zucchero.

NERO SULLE TENDE:

adornare le finestre con tende nere può sembrare inquietante ed eccessivo. Al contrario, è un ottimo escamotage per mettere in evidenza gli arredi e creare una zona di contrasto morbido con il colore delle pareti, qualunque esso sia. Una luce tutta nuova per regalare al soggiorno una immediata atmosfera contemporanea.

TASSELLI PREZIOSI:

IDEALE PER GRANDI E PICCINI:

salutiamo con affetto ed entusiasmo il grande ritorno del mosaico, soprattutto usato nella stanza da bagno, ma ora sdoganato anche in cucina, una scelta ricercata e di grande e sicuro effetto. Scegliamo il motivo che più ci piace, renderà vivace e attuale anche la toilette più classica.il bianco e nero è un contrasto perfetto adatto per essere proposto sia nella camera dei genitori che in quella dei bambini. Usare creatività e fantasia con tessuti e fantasie differenti è semplice, anche perché adatti a chiunque e in qualsiasi contesto. Sì dunque al bianco e nero per copriletti, coperte, cuscini o tende per giocare agli indiani, perché no?

UN OCCHIO AL SOFFITTO:

una scelta senza dubbio audace. Che dire di un lampadario dalla foggia vintage giocato nei toni del nero a contrasto con il bianco delle pareti o viceversa bianco su pareti scure? Bello, chic, senza tempo. Per chi ha il coraggio di osare, ma sempre con grande charme.