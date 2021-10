Autunno in casa: idee e spunti per centrotavola originali e bellissimi

Autunno in casa: idee e spunti per centrotavola da ammirare Istockphoto 1 di 18 Istockphoto 2 di 18 Istockphoto 3 di 18 Istockphoto 4 di 18 Istockphoto 5 di 18 Istockphoto 6 di 18 Istockphoto 7 di 18 Istockphoto 8 di 18 Istockphoto 9 di 18 Istockphoto 10 di 18 Istockphoto 11 di 18 Istockphoto 12 di 18 Istockphoto 13 di 18 Istockphoto 14 di 18 Istockphoto 15 di 18 Istockphoto 16 di 18 Istockphoto 17 di 18 Istockphoto 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ormai l'autunno è inoltrato e si va verso la stagione più fredda dell'anno, che si avvicina a gran velocità. Quando le temperature si abbassano e le giornate si accorciano, organizzare pranzi e cene a casa diventa ancora più bello e gradevole. In famiglia o con gli amici, condividere il piacere della buona cucina e chiacchierare a volontà è sempre una gioia, ma prima ancora di gustare la buona cucina, un centrotavola dal sapore autunnale che attira l'attenzione con garbo ed eleganza sarà la mossa vincente per un evento da ricordare.

La frutta, bella e scenografica: l'autunno è generoso e ci regala frutta gustosa e dolce da esibire appena possibile. Poniamo al centro del tavolo un po' di candele di varia misura e sistemiamo attorno le pere, ma anche mele e uva. Se le pere restano le preferite, buon gusto e senso estetico ci guideranno per composizioni in cui potremo abbinare frutti di diversa varietà: Williams, Conference, Decana, Rosada, Guyot: sono solo alcune delle pere che potremo disporre ad arte per un centrotavola dolcissimo e colorato.

Foglie multicolor: decisamente economica, ma assolutamente stupenda, è la guarnizione realizzata con le foglie secche raccolte al parco o durante una passeggiata coi bimbi. Una volta pulite e sistemate, le foglie saranno elegantissime se poggiate con leggerezza sul piatto o sistemate al centro del tavolo a fare da splendida cornice alla mise en place.

Ghiande e castagne: decorative e squisite, le castagne non possono proprio mancare nelle tavole d'autunno. Straordinariamente incantevoli con i ricci spinosi che le racchiudono, saranno un perfetto centrotavola se poste in un'alzata di vetro, ma anche in abbinamento alle ghiande e alle foglie di quercia.

Fiori, fiori e ancora fiori: anche l'autunno sa essere generoso nelle fioriture. Se abbiamo deciso di rendere allegro il nostro terrazzo con qualche deliziosa pianta autunnale, sarà facilissimo recidere i fiori per comporli in un vaso da sistemare nel bel mezzo del tavolo o in tanti bicchieri colorati come segnaposto. Dalie, crisantemi, margherite, viole del pensiero sono perfetti per donare quel pizzico di allegria e buonumore che non può mancare a tavola.

Una vera portafortuna: la cornucopia, il simbolo dell'abbondanza, non può mancare nella tavola che vuole essere di buon auspicio. Perfetta in vimini, sarà bellissima se abbinata all'uva, i cui grappoli generosi diventano immancabilmente una tentazione a cui è difficile resistere, e che sono perfetti come portafortuna.

La zucca, una vera regina: ortaggio principe di questa stagione, la zucca oltre che dolcissima e preziosa è perfetta come centrotavola. Svuotata del proprio interno, potrà essere riempita con fiori e frutta in mille composizioni differenti: piantine grasse, bacche e agrifoglio, mele con ghiande e uva: insomma, chi più ne ha, più ne metta.