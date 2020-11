“Wooden education”: il legno migliora la creatività e il benessere psicofisico a scuola

In tempo di coronavirus anche i bambini risentono del clima di ansia e stress che permea le società in ogni parte del mondo; ecco perché la Wooden Education, secondo cui gli ambienti scolastici realizzati interamente in legno sono capaci di combattere il logorio e la tensione di studenti e insegnanti, aumentando allo stesso tempo la creatività dei più piccoli, sta diventando una tendenza sempre più diffusa.

Ecologica, sostenibile, realizzata in legno e con materiali naturali: queste e non solo rappresentano le caratteristiche della scuola del futuro. Ecco dunque quali sono i benefici del legno nel contesto scolastico per contrastare l'ansia da lockdown e ritrovare equilibrio e serenità anche tra banchi e cancellini.

Un materiale preziosissimo: utilizzare il legno all’interno delle scuole è davvero molto vantaggioso. Secondo ricerche condotte a livello internazionale, gli ambienti scolastici arredati in legno alleviano lo stress e accrescono il buon umore, innescando delle risposte fisiologiche simili a quelle rilasciate dagli alberi in fiore durante la primavera. Inoltre, circondarsi di legno consente ai più piccoli di sviluppare maggiore cura nei confronti della natura, aumentando la loro consapevolezza di un futuro sostenibile.

Creatività al top: secondo una ricerca dell’American Health Association pubblicata sul New York Times, giocare con materiali composti in legno migliora la creatività e stimola le relazioni sociali con i coetanei in oltre il 70% dei più piccoli. Inoltre, i dati che emergono da un’indagine dell’American Academy of Pediatrics mostrano come i giocattoli realizzati con questo materiale favoriscano le interazioni sociali con i coetanei, accrescono la creatività e stimolano l’attenzione dei più piccoli. Un quadro positivo che si riflette anche sul benessere psico-fisico di studenti e insegnanti.

Rimanere in contatto con la natura: l’importanza di apprendere e giocare in un ambiente più naturale possibile aiuta a stimolare un atteggiamento green. Questo è il pensiero degli studiosi condiviso anche da una ricerca pubblicata su BBC News, da cui è emerso che il 54% dei bambini di fascia età compresa tra i 6 e i 10 anni ha migliorato il proprio rapporto con la natura grazie all’insegnamento all’aria aperta.

Un modello internazionale: la Wooden Education può costituire una delle migliori forme di apprendimento da utilizzare nelle realtà scolastiche, tanto negli spazi chiusi quanto all’aria aperta quando questo è possibile. Ecco il motivo per cui sono davvero tante le realtà scolastiche internazionali che sono state nominate ai prestigiosi Wood Awards, il più importante concorso del Regno Unito per l'eccellenza nell'architettura e nel design dei prodotti nell'unico materiale al mondo naturalmente sostenibile, mirato a riconoscere, incoraggiare e promuovere l'utilizzo del legno in ogni contesto possibile.

Didattica contemporanea: la promozione della sostenibilità ambientale all’interno degli ambienti scolastici rappresenta uno dei temi caldi dei prossimi anni, come sottolinea Eva Balducchi, cofondatrice del Baby e Junior College di Monza. Per esempio, grazie al riutilizzo di tavoli e panche realizzati con pallet in legno, si può offrire ai più piccoli l'esperienza di cimentarsi in laboratori didattici particolari, perfetti per stare all'aria aperta, immergendosi in un habitat armonico, imparando ad avere cura e rispetto dell’ambiente e migliorando il benessere psico-fisico.



Sviluppo e formazione dei bambini: secondo i pedagogisti, il rapporto diretto con la natura e i giochi realizzati in legno e materiali naturali risultano fondamentali per la crescita psicologica dei bambini. Grazie alla Wooden Education i più piccoli riescono a sviluppare aspetti primari della loro formazione e della loro personalità, stabilendo un legame diretto con l’ambiente esterno e vivendo esperienze dirette e concrete. Difficile da realizzare? Assolutamente no: tutti gli effetti benefici di questo metodo educativo si possono ottenere anche sfruttando il cortile della scuola o utilizzando i parchi o i giardini in prossimità degli istituti.