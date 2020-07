Sound meditation, il rimedio delle star per ritrovare energia e concentrazione

Dopo il lungo periodo di lockdown recuperare benessere psicofisico è importante per affrontare con serenità ed equilibrio i prossimi mesi. La “sound meditation” può essere una preziosa alleata: amatissima dalle celebrities, è utile per scongiurare il rischio di sindrome da burnout causata alla pandemia se, come evidenziato da studi condotti a livello mondiale, ne ha sofferto un adulto su cinque.