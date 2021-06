Weekend da favola: cinque consigli utili per un fine settimana da dieci e lode

1 - Analizza il tuo social jet lag: è una definizione utilizzata per descrivere quella situazione per cui il nostro orologio biologico vorrebbe fare una cosa, mentre quello sociale ce ne fa fare un'altra. Così, se il corpo ci richiama a una maggiore attenzione al riposo per ritemprarci dalle fatiche quotidiane, il fine settimana diventa l’occasione per vedere amici, dedicarsi agli impegni con la famiglia, mettere a posto casa per "portarci avanti". Risultato? Sognare che arrivi il lunedì per poter stare (forse) più tranquilli: evidentemente abbiamo commesso qualche errore o anche più d’uno. Un esempio? Magari abbiamo lavorato davanti al PC anche nel fine settimana: con lo smart working niente di più facile, ma è molto meglio far tardi dal lunedì al venerdì e staccare completamente la spina il sabato e la domenica per ritemprarci e tirare il fiato.

2 - Asseconda i bioritmi: capita di dormire poco durante la settimana, vuoi per il caldo, vuoi per le ansie o perché abbiamo molto lavoro da sbrigare. Pensare di recuperare le ore di sonno perdute con dormite epiche il sabato o la domenica non è sufficiente: il suggerimento è di puntare la sveglia non troppo dopo l'orario in cui solitamente ci svegliamo e di programmare le serate evitando di fare eccessivamente tardi la notte. Regolarità è la parola d’ordine.

3 - Dimentica la casa: durante la settimana molte attività domestiche vengono giocoforza tralasciate. Lavoro, figli e impegni si accavallano e stare dietro a ogni cosa è praticamente impossibile. Se pensiamo di recuperare tutto nel fine settimana la lista sarà talmente lunga che sicuramente tra spesa, pulizie e lavatrici arretrate non sarà possibile ricavare il tempo per fare altro. Trascorrere il weekend tra stracci e detersivi non va bene: puntiamo a dedicare una mezz'ora aggiuntiva ogni sera della settimana per portarsi avanti con i lavoretti di casa e trascorrere il sabato e la domenica in attività piacevoli e rilassanti.

4 - Disintossicati dalla tecnologia: un po’ di sano black out è decisamente auspicabile, oltre che necessario. Mai come in questo periodo legato alla pandemia siamo sempre connessi, legati perennemente allo smartphone, al PC o al tablet, ma è dimostrato che tutto ciò ha una serie di effetti collaterali negativi. Difficile, senza dubbio, riuscire a sganciarsi, ma proviamo ugualmente a disconnetterci dal web per un pomeriggio, o anche per un'oretta per stare all'aria aperta e dedicarci senza pensieri alle cose che contano e alle persone che amiamo. Potrebbe essere più semplice di quanto non si creda.

5 - Non eccedere con il cibo: la trasgressione alimentare nel fine settimana è quasi d’obbligo. Le occasioni per mangiare finalmente fuori di casa sono tornate ad esserci e quindi il desiderio di concedersi qualche drink con gli amici, fare un aperitivo o una cena al ristorante è più che legittimo. Se però ci stiamo preparando per la prova costume, non ha senso essere rigorosi cinque giorni a settimana per poi far finta di niente nel weekend: se passiamo due giorni a mangiare a crepapelle, il rischio di compromettere i risultati faticosamente raggiunti è altissimo. Per non esagerare, senza tuttavia privarci dei piaceri del palato, ci si può gratificare concedendosi un dessert o un paio di bicchieri di vino (meglio se rosso): le occasioni per stare fuori sono preziose, approfittiamone per divertirci senza poi avere i rimorsi quando ci guardiamo allo specchio o, peggio!, saliamo sulla bilancia di casa.