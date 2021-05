Scarpe e benessere: piccole tips per scegliere il tacco giusto

Tacco a spillo, bello e impossibile: è il più desiderato e sicuramente il più sexy, sottile e altissimo com’è. Quasi impossibile trascorrere una giornata intera con una calzatura di questo tipo ai piedi, molto più furbo avere un paio di scarpe comode da tenere sempre con sé nella borsa per un cambio rapido e salvifico ed esibire il famoso tacco 12 solo per occasioni speciali. In generale, tacchi così alti e scomodi non sono affatto l’ideale per il benessere dei nostri piedi, perché costringono a una posizione innaturale e fanno gravare tutto il peso sulle falangi; ma si sa, non sempre la moda asseconda la salute. Sì dunque a tacchi vertiginosi per una serata speciale, ma da indossare possibilmente appena scese dalla macchina e in prossimità della meta: meno sono i passi da fare, più a lungo riusciremo a tenere le scarpe ai piedi senza terminare scalze e indolenzite sotto gli occhi di tutti.

Eleganti décolleté: evergreen, formali quanto basta, sensuali senza esagerare. Le décolleté sono un must have nell’armadio di qualunque signora. Capaci di reinventarsi, sono perfette per outfit anche informali, ma che si fanno notare. Per poterle indossare senza la famosa "camminata sulle uova", puntiamo su tacchi decisamente meno impegnativi di quelli a stiletto: bastano anche 5 centimetri per una scarpa raffinata che ci faccia sentire un po’ speciali senza compromettere eccessivamente la salute del piede e consentendoci anche una piccola passeggiata in assoluta nonchalance.

Tacco grosso, un buon compromesso: che sia basso o alto, il tacco grosso è una soluzione che accontenta chi non ama stare rasoterra, ma non vuole nemmeno rischiare di rompersi una caviglia incespicando con un tacco a stiletto. Decisamente più comode delle décolleté, le scarpe con tacco grosso riescono comunque ad essere femminili quanto basta e comode a sufficienza per essere apprezzate anche dalle sneackers addicted. Perfette per una riunione in ufficio, o per presenziare ad un evento, non sono comunque indicate per indossarle sempre e tutto il giorno: moda sì, ma con moderazione per garantire il benessere del nostro piede.

Tacco e scarpa aperta: molto in voga sono i modelli di scarpe cosiddetti "open toe", cioè con l’oblò in punta. Perfette per outfit sofisticati, queste calzature sono un ottimo compromesso per chi non vuole rinunciare al tacco, ma non sopporta le scarpe chiuse e le dita costrette in punte che obbligano a posizioni innaturali. Si tratta ovviamente di una soluzione perfetta per la bella stagione, ma assolutamente non indicata quando fa freddo: meglio evitare di indossare scarpe aperte con il rinforzo delle calze a vista.

Ballerine o sneakers: le scarpe basse non sono tutte uguali. Se prendiamo ad esempio Audrey Hepburn, indimenticabile icona di stile ed eleganza, è immediato pensare a un tubino nero, un filo di perle e un paio di ballerine: niente di più semplice e raffinato. Le ballerine però non sono adatte a tutte, perché anche la scarpa piatta non è particolarmente confortevole: meglio sempre indossare qualche centimetro di tacco per sostenere la schiena e migliorare la postura. Diverso il discorso per le sneakers: comode e informali, sono diventate un must have nel guardaroba di qualsiasi donna a qualsiasi età. Perfette per la vita di tutti i giorni, ormai sono state sdoganate anche per outfit più eleganti, per esempio con giacca e jeans; sono in ogni caso la soluzione ideale per il benessere delle nostre estremità e, grazie agli innumerevoli modelli in vendita, possiamo osare le comodissime sneakers anche per un aperitivo o una serata in discoteca, senza temere di terminare con i piedi scalzi perché distrutti dai tacchi esagerati.