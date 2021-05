Molto più che semplice buonumore: ridere fa bene, scopri perché 

Dopo un periodo così difficile a causa della pandemia , le limitazioni sono sempre meno e si inizia a vedere la luce in fond o al tunnel : con la stagione estiva alle porte, e le vacanze che non sembrano più un miraggio, è arrivato finalmente il momento di alleggerire il guardaroba e anche e soprattutto lo spirito : farsi una sana risata è un ottimo medicamento per il benessere psicofisico .

Ridere fa bene al cuore: una sana risata aumenta la frequenza cardiaca, comportando un maggiore afflusso sanguigno e una più alta quantità di ossigeno nel sangue. In buona sostanza, ridere può favorire una migliore funzionalità vascolare, riducendo il rischio di infarto o altri problemi legati alla normale attività del cuore.

Ridere combatte lo stress: per ridurre ridurre gli ormoni dello stress, e in particolare il cortisolo, che circolano nel nostro corpo quando ci sentiamo stressati il rimedio più sano è farsi una risata. Ridere infatti aumenta l'introduzione di ossigeno nei polmoni e, come detto, stimola la circolazione sanguigna: dieci minuti di buonumore sono l’ideale per riportare sotto controllo i livelli di cortisolo.

Ridere abbassa la pressione sanguigna: quando ridiamo il nostro cervello rilascia endorfine, sostanze chimiche dotate di una potente attività analgesica ed eccitante, al punto che la loro azione è simile a quella della morfina e di altre sostanze oppiacee. Le endorfine contrastano gli effetti negativi degli ormoni dello stress, regalando uno stato di diffuso benessere e abbassando la pressione: una situazione ideale per contenere il rischio di infarto e di ictus.

Ridere aiuta a rilassarsi: niente di peggio dello stress per irrigidirsi e creare tensioni muscolari, con conseguenti dolenzie e contratture che impediscono i movimenti anche per fare le cose più semplici. Una bella risata però, grazie alle endorfine, è capace di alleviare la tensione fisica e donare un po’ di spensieratezza e felicità, rilasciando i muscoli e garantendo relax e distensione.



Ridere rafforza il sistema immunitario: farsi una bella risata è un ottimo medicamento contro le infezioni. Ridere infatti stimola il sistema immunitario, come dimostrato da numerosi studi secondo i quali le emozioni positive favoriscono la produzione di una cascata di reazioni, in grado di attivare il sistema immunitario e in particolare i linfociti killer.

Ridere favorisce le relazioni interpersonali: ci sono situazioni in cui lo stare bene con se stessi favorisce il buon rapporto con l’altro. Quando ridiamo trasmettiamo sentimenti positivi, che consolidano le relazioni poiché siamo maggiormente attratti da persone che ci fanno stare bene, piuttosto che da quelle che esprimono negatività, come rabbia o frustrazione. Ridere dunque consolida la connessione emotiva e rende più facile rapportarsi con gli altri, con ricadute positive sia nella vita di tutti i giorni, ma anche in quella più squisitamente professionale: la risata può migliorare le prestazioni, favorendo la relazione con i colleghi, migliorando il lavoro di gruppo, aumentando la leadership e la capacità di problem solving.

Ridere aiuta a vivere più a lungo: non è una bufala, perché sono state ben due università a dimostrarlo. Secondo gli studi condotti dalla Wayne University negli Stati Uniti e dall’Università di Trondheim in Svezia evidenziano come ridere sia un toccasana naturale che rallenta i processi di invecchiamento e aiuta a vivere meglio. In USA è stato analizzato un campione di giocatori di baseball e i dati ottenuti hanno dimostrato che quelli più propensi alla risata hanno vissuto fino a 7-8 anni in più rispetto a quelli che non sorridevano; in Svezia, invece, da un’analisi condotta su oltre cinquantamila individui osservati per 15 anni è risultato che chi è in grado di cogliere il lato allegro delle cose, non solo sta meglio in quel momento, ma ha anche aspettative di vita più lunghe.

Ridere aiuta a rimetterci in forma: spesso quando siamo stressati tendiamo ad accumulare grasso e liquidi in eccesso, oltre a lenire problemi e difficoltà affogando i dispiaceri in dolci e snack non sempre salutari. Ridere riduce gli ormoni dello stress, responsabili dell'aumento di peso, ed inoltre ci consente di bruciare anche qualche caloria: 10 minuti di sane risate possono farci bruciare quasi 40 calorie. In vista della prova costume, non è poi così male...