Spronarsi a vicenda: il modo migliore per allenarsi è con un'amica

Per evitare di cedere alla pigrizia , la soluzione è coinvolgere una compagna di allenamento : in due ci si motiva di più e si riesce a ottenere il risultato desiderato per fare un pieno di like .

Per non trovare scuse: uno stile di vita sano, oltre che un'alimentazione corretta, prevede un esercizio fisico costante. Mantenersi attivi ha importanti ricadute positive su corpo e mente, ma anche la socialità è un aspetto che non deve essere trascurato. Tuttavia, la routine quotidiana, i mille impegni e le restrizioni della pandemia, molto spesso ci fanno dimenticare gli obiettivi di fitness. Per evitare di soccombere e lasciare che pigrizia, malumore e apatia abbiamo la meglio, la soluzione è allenarsi con un'amica o un partner. Quando si condividono gli obiettivi si è meno propensi a mollare e la passeggiata quotidiana o l'iscrizione in palestra diventano una sana abitudine e un rito di benessere.

Per centrare gli obiettivi: allenarsi non deve essere solo un dovere, ma soprattutto un piacere. Condividere l'attività fisica è un modo per mettersi a nudo, per mostrare anche le proprie fragilità e i propri limiti, ma può diventare anche un modo per gioire insieme di piccole cose e di qualche piacere. Un buon modo per sentirsi sempre motivate, oltre naturalmente a fissare obiettivi raggiungibili, è studiare un piano di ricompense, capaci di regalare motivazione specialmente se sono allettanti. Qualche suggerimento furbo? Per ogni chilo perso, ci si può regalare una pizza gourmet, o un massaggio alla spa e, se la silhouette inizia a farsi vedere, un nuovo costume da bagno per mettere in mostra i risultati ottenuti.

Per variare gli esercizi: siamo tutti diversi, abbiamo esigenze differenti e trascorsi distinti. Quando si decide di condividere l'allenamento, dobbiamo mettere in conto che il nostro approccio non sarà necessariamente uguale, né in termini di resistenza, né in termini di risultati e nemmeno circa gli esercizi e l'attività da fare. Mettere insieme idee e proposte, variando spesso l'attività è quanto di meglio possiamo fare per tenere alta la motivazione. Allenarsi con un'amica significa pianificare un programma condiviso che tenga conto delle proposte di entrambe così l'allenamento sarà sempre vario e nuovo. Fare movimento è un piacere, un'attività da fare volentieri capace di regalare benefici e che quindi dobbiamo impegnarci a svolgere con costanza.

Per mantenere fede agli impegni: se, a causa della stanchezza o delle troppe cose da fare, la motivazione inizia a calare e non riusciamo più a seguire la tabella di marcia, la soluzione è chiedere aiuto a un'amica in tempo per non alzare bandiera bianca. Quando sentiamo che mollare è il prossimo passo, e prima che sia troppo tardi, una telefonata o una chat alla nostra compagna di allenamento sono l'arma migliore a nostra disposizione. Impediamo al divano di ammaliarci e alla TV di ipnotizzarci: infiliamo le scarpe da ginnastica e usciamo, il più è fatto. Le amiche sono davvero preziose, la prova costume sarà superata a pieni voti.

Per migliorarsi sempre: non siamo tutte uguali, d'accordo. Ecco perché non possiamo affatto escludere che la nostra compagna sia più brava e più in forma di noi. In questo caso, o nel caso opposto in cui siamo noi quelle più allenate, occorre tenersi per mano ed evitare che l'una o l'altra arranchi rimanendo indietro. Provare un po' di sconforto durante l'allenamento è normale, ma non dobbiamo assolutamente vergognarci o sentirci inadeguate o - peggio - ridicole. Quando una delle due non ce la fa, non riesce o più semplicemente pensa di non essere in grado, va motivata: franchezza, onestà e affetto possono fare miracoli. Arrendersi non è una soluzione: niente è facile, ma quando si vedono i risultati non possiamo che essere orgogliose di noi stesse e condividere la gioia con la compagna di avventure (e di workout!).