Sonno da dieci e lode? Prova con il body pillow, il cuscino che sostiene il corpo

Sta diventando un vero e proprio must have : il body pillow è il cuscino dalla forma molto allungata nato per sorreggere il corpo anche mentre si dorme. Inizialmente indicato per le donne in stato interessante per sostenere il pancione , è diventato protagonista delle dormite di chi ha deciso di migliorare il sonno grazie ad un nuovo modo di intendere il riposo .

Lo sappiamo bene, ormai: dormire è necessario non solo per riprendersi dalle fatiche della giornata, ma anche per l'umore, perché una bella dormita ci fa sentire in forma e sorridenti e non solo: un riposo notturno soddisfacente è utile a mantenerci belli e a difenderci dall'avanzare dell'età.

Uno degli accessori che sta guadagnando popolarità grazie alla sua capacità di migliorare la qualità deI sonno è il body pillow, in cuscino progettato proprio per sostenere il corpo durante la notte, capace di contrastare il sonno agitato e poco appagante dovuto a dolori di schiena e collo. Sostenere corpo e muscolatura consente anche una migliore respirazione, favorendo una circolazione ottimale e un generale rilassamento.

Body pillow, scegli il tuo: così come per i cuscini, anche per il body pillow la scelta è ampia, perché non sono uguali. La scelta è personale e dipende da come siamo, dal tipo di esigenza e della problematica che vogliamo risolvere. I cuscini per il corpo variano per dimensioni, forme e materiali optando per quelli più adatti alle esigenze di ognuno.

Body pillow ad anello: è forse quello che conosciamo meglio, perché è molto utilizzato in viaggio, soprattutto in aereo, ma anche nelle lunghe percorrenze in treno o in auto. Si tratta di un cuscino molto leggero, facile da riporre e trasportare, realizzato in tessuti morbidi o anche gonfiabili per una migliore portabilità. Perfetto per sostenere il collo, il body pillow ad anello è adatto anche per i momenti di relax in poltrona perché sostenendo la testa, ed evitando di farci storcere il collo qualora ci dovessimo addormentare, potrà evitarci l’insorgere di fastidiosi mal di schiena.

Body pillow cilindrico: nell’aspetto ricorda molto i classici cuscini "alla francese", ma questo cuscino lungo e stretto, che è possibile abbracciare, è la soluzione ideale per alleviare il dolore alla schiena e alla colonna vertebrale. È particolarmente indicato se si ha necessità di un sostegno tra le ginocchia, oltre che per la testa; è inoltre più adatto per chi dorme su un fianco, poiché aiuta a riallineare la schiena e il collo quando ci si trova in questa posizione. Ottimo anche per esercizi di yoga e pilates che aiutino a distendere la muscolatura del dorso in maniera dolce ed efficace.

Body pillow a forma di U: questo modello di cuscino per il corpo, detto a "U", è l’ideale per sostenere le braccia e la schiena da entrambi i lati, destro e sinistro. Non è un’idea nuovissima: è dalla fine degli anni ’90 che questi particolari cuscini cominciarono a diffondersi, proprio in quanto utilissimi soprattutto per le donne in dolce attesa. Negli ultimi anni, tuttavia, i cuscini a “U” hanno riscosso sempre maggior successo, in quanto dormire con questo tipo di body pillow favorisce in maniera importante il rilassamento durante il sonno in virtù della sua forma particolare: la circolazione sanguigna viene attivata quando ci si pone da un lato solitamente trascurato perché la posizione risulta scomoda, non essendoci in un letto normale appoggi soffici lateralmente. Oltre a migliorare il flusso sanguigno, questi cuscini sembrano capaci di alleviare i gonfiori vari ai piedi e alle gambe, migliorando la pressione: ciò è reso possibile dal sollevare gli arti ad un livello uguale o maggiore a quello del corpo. I cuscini a forma di "U" sono ottimi anche per prevenire il bruciore dello stomaco e il reflusso gastroesofageo notturno.