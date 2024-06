In palestra: perché dovremmo lasciare lo smartphone nell’armadietto

La scienza ha scoperto di recente che giocherellare con lo smartphone mentre camminiamo sul tapis roulant, oppure utilizzarlo per conversare (peggio ancora per continuare a lavorare), o per mandare messaggi ed e-mail significa letteralmente sabotare il nostro allenamento. Anche se in apparenza una chiacchierata telefonica sembra rendere il lavoro fisico meno noioso e aiuta a trascorrere il tempo più velocemente distraendoci dal pensiero della fatica, in realtà ha effetti negativi sulla concentrazione e questo influenza negativamente la prestazione sportiva. Lo dimostra un lavoro condotto dai ricercatori del Kent State College of Education, i quali hanno coinvolto in uno studio sull'argomento quarantaquattro studenti, monitorandoli durante 30 minuti di allenamento sul tapis roulant in sessioni separate. Nello studio, pubblicato su PLoS ONE, sono stati raccolti i dati e controllati gli effetti dell’utilizzo dello smartphone sull’attività fisica, utilizzandolo in tre differenti attività: ascoltare musica, parlare o mandare messaggi. I dati sono stati poi confrontati con quelli di un allenamento praticato senza “distrazioni” di alcun tipo. Per entrambe le tipologie gli studiosi hanno preso nota della velocità con cui i partecipanti camminavano o correvano, della frequenza del loro battito e del loro divertimento. Dall'osservazione è emerso che chi usava il telefonino per ascoltare la musica aveva un'andatura più veloce, aveva una frequenza cardiaca maggiore e si divertiva. Anche chi, invece, parlava al telefono si divertiva, ma la frequenza cardiaca restava stabile durante la chiamata e la corsa restava per lo più a velocità bassa, senza raggiungere ritmi sostenuti. Davvero deleterio era invece inviare messaggi: l'esercizio non procurava particolare divertimento e in compenso la velocità e le prestazioni restavano basse. Spiega Andrew Lepp, co-autore dello studio: “Sembra che ascoltare musica e, anche se meno a lungo, parlare al telefono, possa avere dei benefici nel senso che aiuta ad aumentare la durata e la frequenza dell’allenamento, perché ci si diverte mentre lo si fa. Ma se l’occasione di fare attività fisica è limitata nel tempo, allora la cosa migliore sarebbe evitare proprio di parlare al cellulare”.