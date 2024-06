Skin care d’estate: verità e bufale sotto il sole

IN ESTATE, MEGLIO LA DOPPIA DETERSIONE: FALSO – Non è necessario ricorrere all’utilizzo consecutivo di due detergenti diversi per una pulizia più energica dell’epidermide. La consuetudine suggerisce di applicare prima un olio, utile per sciogliere lo sporco di natura grassa come il sebo e il trucco, e successivamente, dopo averne rimosso i residui con un panno o con dischetto di cotone, di applicare una mousse o un gel a risciacquo per ripulire il viso, seguito da un tonico. Si tratta di una pulizia piuttosto energica ma che, in alcuni casi e a seconda dei tipi di pelle, può risultare eccessiva e impoverire troppo l’epidermide della sua naturale protezione. Meglio optare per una detersione più leggera, che renderà in ogni caso la pelle luminosa. Nella prima fase possiamo servirci di un latte detergente, oppure di un’emulsione di acqua in olio che in unico passaggio riesce a sciogliere sia il trucco sia il sebo e le particelle di “sporco” come smog e polveri, e successivamente applicare un tonico, per riequilibrare il pH della pelle.