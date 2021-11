Shampoo fai da te: cinque dritte preziose per la cura dei capelli

Il desiderio green sta conquistando tutti e soprattutto il nostro stile di vita . Anche la beauty routine ha un'anima sempre più attenta all'ambiente: anche la cura dei capelli quindi strizza l'occhio a ingredienti sempre più naturali , semplici e a portata di mano. Per regalare una cura speciale alla nostra chioma e tenere lontani agenti chimici come i petrolati, i conservanti e i siliconi, possiamo fare ricorso ai rimedi della nonna . Vediamo dunque cinque ricette naturali capaci di rispettare la normale acidità della pelle e rendere i nostri capelli lucidi e vaporosi .

1 - Shampoo con il miele: immancabile nella dispensa, il miele è un vero concentrato di virtù benefiche, anche per la nostra chioma. Per avere capelli luminosi, morbidi e corposi, ne basta un cucchiaio da miscelare con tre cucchiai di acqua e ad uno di amido di mais (o maizena) e qualche goccia di essenza profumata. Applichiamo poi il composto sui capelli umidi e lasciamolo in posa per un po' di tempo, magari mentre intanto ci dedichiamo alla cucina. Ammorbidente e disciplinante, è perfetto anche per i capelli crespi. Da provare.

2 - Shampoo con due tuorli d’uovo: un altro rimedio conosciutissimo e dalla comprovata efficacia, è quello di realizzare un composto miscelando due tuorli da aggiungere al succo di mezzo limone e a qualche goccia di rum. Il prodotto ottenuto sarà perfetto per uno shampoo dalle proprietà fortificanti. Distribuiamo il composto sui capelli umidi e massaggiamo, lasciando agire per mezz'ora. Risciacquiamo con abbondante acqua e per il tocco finale facciamo un ulteriore risciacquo con l'aceto. Lucentezza e corposità assicurate.

3 - Shampoo con la farina di ceci: per chi ha i capelli tendenti al grasso, la ricetta è semplice ed efficace. Aggiungiamo a due cucchiai di farina di ceci dell'acqua calda, due cucchiai di aceto e qualche goccia di olio essenziale per ottenere uno shampoo che pulisce e lucida: un davvero composto ottimo per pulire senza stressare.

4 - Shampoo con la rucola: la rucola, oltre che buona e dal sapore inconfondibile, è una preziosa alleata per la chioma. Può essere infatti utilmente impiegata per realizzare un ottimo shampoo adatto a tutti i tipi di capelli. Ecco come fare: laviamo quest'ortaggio ben bene, dopodiché prepariamo un infuso mettendo la rucola a bollire nell'acqua in cui avremo aggiunto un po' di bicarbonato, per circa un quarto d'ora. Scoliamo le foglie e, dopo aver mescolato il composto, distribuiamolo sui capelli lasciandolo in posa per 15 minuti circa. Dopo il risciacquo potremo tastare con mano la ritrovata delicatezza della nostra preziosa chioma.

5 - Shampoo con il sapone di Marsiglia: il sapone per antonomasia, unico e inimitabile, non smette di essere un vero passepartout di bellezza. Per ottenere uno shampoo basta portare a ebollizione 100 ml di acqua e poi immergere e far sciogliere ben bene un pezzo di sapone. Sciogliamo qualche goccia di un olio essenziale a nostra scelta in un cucchiaino di alcool etilico e mescoliamo al composto di sapone. Lasciamo raffreddare e poi conserviamo in un flacone di plastica perfettamente pulito. Un metodo tanto antico, quanto efficace da riscoprire.