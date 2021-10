Viso: cinque maschere fai da te per una pelle al top anche in autunno

Sfruttare le proprietà di ingredienti naturali e a portata di mano : farina, yogurt, mandorle, miele e i prodotti di stagione come la zucca , ottimi per la dieta , sanno essere preziosi alleati per nutrire la pelle del viso e regalare lucentezza e tonicità . Ecco qualche dritta per difendere l'epidermide dall'aggressione dell'inverno con ricette di bellezza fai da te .

1 - Per nutrire in profondità: i composti a base di miele, yogurt e latte sono perfetti per realizzare maschere nutrienti da spalmare sul viso, ma anche sul corpo nelle parti più secche, come i gomiti. Per un effetto lenitivo, basta unire al composto qualche goccia di olio vegetale: olio di avocado, borragine o calendula sono in grado di nutrire la pelle in profondità riducendo rughe e infiammazioni. Non dimentichiamo che gli oli vegetali vengono assorbiti maggiormente quando la pelle è bagnata, quindi meglio sottoporsi al trattamento beauty sotto la doccia o prima di immergersi in una vasca di acqua calda.

2 - Per illuminare e purificare: per fare il pieno di betacarotene, vero e proprio alleato contro lo stress ossidativo, ricorriamo alla zucca, ortaggio simbolo dell'autunno. Estraiamo la polpa di zucca a cui va aggiunto qualche cucchiaio di olio vegetale e mescoliamo fino ad ottenere una crema densa, da spalmare uniformemente sul viso. Questo composto è perfetto per depurare l'epidermide e illuminare il viso. Il consiglio furbo? I semi della zucca schiacciati sono ottimi per uno scrub naturale: con l'aggiunta un olio essenziale, basta massaggiare la pelle con delicatezza e sciacquare con acqua tiepida dopo qualche minuto.

3 - Per disintossicare e rivitalizzare: ritrovare la naturale morbidezza della pelle non è difficile. Facciamo un'ispezione in dispensa e muniamoci di farina di ceci, mandorle o avena per detergere la pelle con dolcezza. Grazie alle sue tante proprietà, l'avena calma le infiammazione ed è adatta anche sulla pelle dei più piccoli. In questa stagione possiamo anche sfruttare i frutti del periodo, come le castagne, vere e proprie alleate di bellezza. L’estratto di castagne, infatti, aiuta a migliorare l’idratazione della pelle e a riparare i danni prodotti dai raggi ultravioletti, mentre la vitamina C è utile per la produzione di collagene, indispensabile per garantire all'epidermide elasticità e tonicità.

4 - Per un detox dolce e aromatico: le spezie, oltre che preziose per insaporire i piatti e aiutarci nella dieta, sanno essere ottime amiche dI bellezza. Per esempio, la cannella, che non dovrebbe mai mancare in cucina, riduce i livelli di zuccheri nel sangue e favorisce l’utilizzo dei depositi di grasso. E' benefica contro le infiammazioni della pelle ed è alleata di chi ha una pelle mista o grassa perché contrasta brufoli e punti neri. Grazie al suo aroma intenso, alle proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, usare la cannella è una piccola coccola dolce per la pelle: in una ciotola con yogurt, miele e olio vegetale aggiungiamone la punta di un cucchiaino; massaggiamo con delicatezza sull'epidermide e lasciamo per un quarto d'ora circa prima di ri*sciacquare con acqua tiepida.

5 - Per difendersi dal freddo: il miele è prezioso contro i malanni di stagione, ma è anche un delicato medicamento per riparare la pelle in caso di tagli e screpolature, oltre ad avere proprietà antibatteriche. Il miele è l'ideale quando le giornate diventano più fredde, perché dona un immediato sollievo all'epidermide se è arrossata e stressata a causa degli agenti atmosferici. Per una maschera viso super efficace, versiamo qualche cucchiaio di miele in una ciotola a cui aggiungeremo latte o yogurt quanto basta stemperare il composto, e stendiamolo sul viso. Per uno scrub naturale dolcissimo, possiamo aggiungere qualche cucchiaio di cocco grattugiato: una vera delizia.