Niente estetista? Facciamoci belle con la frutta

Purtroppo dovremo aspettare ancora un po’ prima di poterci godere una seduta di coccole dall’estetista o dal parrucchiere. Per fortuna la natura ci viene in aiuto e, se il centro estetico ci è precluso, possiamo sempre attingere… al nostro frigorifero. La frutta , infatti, è un toccasana di salute e di bellezza : oltre a consumarla come spuntino o a fine pasto, possiamo utilizzarla come un vero e proprio cosmetico naturale , per regalare alla nostra pelle una coccola freschissima e un aspetto più disteso e luminoso. Ecco allora come utilizzare i frutti di stagione, in bontà e in bellezza.

FRUTTI ROSSI: MIRITTLI, MORE, RIBES, LAMPONI - La colorazione di questi frutti segnala la presenza di antocianine, pigmenti di colore blu e rosso scuro dall’elevato potere antiossidante. Queste sostanze sono molto utili per combattere i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento: sono quindi utilissime per assicurare alla pelle un aspetto fresco e luminoso che perdura negli anni. Non solo: le antocianine sono benefiche anche nel prevenire molte malattie degenerative e per ridurre la fragilità dei capillari, migliorando la circolazione sanguigna, specie negli arti inferiori. Applicate sulla pelle aiutano a calmare le irritazioni e gli arrossamenti. Mescolando dieci gocce di fragranza ai frutti di bosco, unite a un cucchiaio di olio di jojoba e un cucchiaio di zucchero si ottiene uno scrub morbido e di buon sapore per levigare le labbra ed eliminare pellicine e screpolature. Qualche cucchiaiata di frutti rossi e un paio di cucchiai di yogurt bianco, mixati con il frullatore a immersione, sono un'ottima maschera per rinfrescare e illuminare la pelle del viso



MELA – Tra i numerosi principi attivi di cui è ricca, ricordiamo la pectina, le vitamine A, C, B1, B2, PP ed E, il betacarotene, il ferro e gli acidi citrico e malico, che proteggono le cellule. Qualche goccia di succo di mela, applicata alla pelle del viso e lasciata in posa per 5 minuti, ha un effetto rassodante; la polpa mescolata a un cucchiaino di zucchero è ottima per un peeling delicato per il viso e per il corpo; per una maschera antirughe possiamo invece far cuocere qualche fettina di mela nel latte, lasciarla raffreddare e poi ridurla in pappa e applicarla sul viso. Se invece abbiamo bisogno di un pronto intervento dell’ultimo istante per rinvigorire un volto stanco, basta tenere sulla pelle per mezz’ora qualche fetta di frutto crudo.



FRAGOLE - Nei mesi di primavera la pelle attraversa un momento di spontanea rigenerazione cellulare. Le fragole hanno un effetto detox particolarmente utile in questa stagione: una purea di frutto applicato sull'epidermide ha un effetto depurativo, in particolare sulle cuti grasse. Serve però qualche cautela nei soggetti sensibili, per evitare arrossamenti e prurito.



KIWI – Questo piccolo frutto dal bel colore verde è ricchissimo di vitamina C, quindi garantisce un buon effetto anti-ossidante e anti-age. Quando è molto matura, la polpa cambia il suo grado di acidità e questo potenzia ulteriormente le sue proprietà cosmetiche: scegliamo dunque frutti ben maturi per preparare impacchi e maschere, utilizzando la polpa mescolata a piccoli quantitativi di olio di mandorle dolci. I piccoli semi scuri, inoltre, sono particolarmente preziosi perché racchiudono un elevato potere idratante che garantisce alla pelle un aspetto fresco e luminoso. Per preparare una maschera idratante basta un frutto sbucciato, un cucchiaio di yogurt bianco e un cucchiaino di olio extra-vergine di oliva: si mescolano bene gli ingredienti e si applica sulla pelle con un pennello. Se alla polpa di kiwi si unisce un cucchiaino di semi di sesamo si ottiene invece una maschera esfoliante.



ARANCE - Oltre a essere ricchi di vitamina C, questi agrumi contengono acido citrico, utile per il suo effetto astringente alle pelli grasse, con acne, punti neri e altre impurità. Basta applicare sulla pelle il succo di un arancio, lasciarlo in posa per qualche minuto e poi sciacquare con acqua tiepida.



COCCO – L’olio di cocco è noto per le sue virtù cosmetiche e si adopera con ottimi risultati sulla pelle del viso, sul corpo e sui capelli. Un impacco sui capelli asciutti, prima del lavaggio, aiuta a nutrire in profondità la chioma a renderla più lucida, prevenendo la formazione delle doppie punte. Applicato sulla pelle, l’olio di cocco è un ottimo idratante: mescolato a un cucchiaio di zucchero si può utilizzare per un peeling delicato. È utile anche nella cura dei piedi, specie per chi soffre di talloni screpolati.



PAPAYA – Questo delizioso frutto tropicale è considerato da secoli paladino dell’eterna giovinezza. Fornisce un ottimo apporto di vitamina C, beta-carotene, flavonoidi e altri aminoacidi essenziali, favorendo un’ottima azione anti-aging. La papaya è utile anche per combattere le macchie della pelle e come coadiuvante per la cura dell’acne. Gli enzimi di cui è ricca leniscono rossori e curano le lesioni e le piccole scottature. In particolare la papaina, l’enzima principe contenuto nel frutt, è utilizzato nelle creme lenitive da applicare sulla pelle dopo una depilazione, per calmare l’irritazione e per prevenire la riformazione dei peli.