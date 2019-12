Pulizia del viso, piccole strategie fai da te

Tra le tante cose a cui dobbiamo pensare in prossimità delle feste , tra regali da acquistare e mettere sotto l'albero e valigie da preparare per le vacanze, niente di più facile che dimenticare latte detergente e tonico. Niente panico, però: per togliere il trucco e pulire il viso per bene possiamo fare ricorso alla dispensa di casa. Semplice, economico, efficace.

Probabilmente non ci abbiamo mai pensato, ma l'olio di oliva è uno struccante naturale eccezionale.

La diffidenza è legittima, perché l'olio è grasso, ma in questo caso la scienza ci conforta: il grasso scioglie il grasso e quindi l'olio è un perfetto alleato per sciogliere il trucco, a sua volta composto di grassi e, d'altra parte, è noto che mascara, fondotinta e rossetti abbiano componenti oleose.

In aggiunta all'olio di oliva, per una detersione perfetta ed efficace basta avere una salvietta morbida e un sapone naturale, et voilà, il gioco è fatto!

C'è olio e olio: ingrediente principe per una detersione casalinga, l'olio di oliva è adatto per ogni tipo di pelle; tuttavia, in caso di pelle secca, è meglio utilizzare l'olio di mandorle dolci, mentre olio di jojoba o di girasole, più leggeri e meno strutturati, sono perfetti se la pelle è mista o grassa.

Sapone, nemico o alleato? Se abitiamo in realtà molto inquinate o la nostra pelle è da normale a mista, il sapone può diventare un valido ausilio per completare la detersione perché elimina definitivamente l'olio che abbiamo usato inizialmente. Il più indicato in questo caso è il famoso sapone di Aleppo, prodotto di origine siriana, che contiene olio di oliva e alloro ed è perfetto per l'igiene personale. No invece ai saponi per le mani, decisamente troppo aggressivi: se la pelle è grassa si difende producendo più sebo, mentre se è secca, aumenterà la secchezza e la sensazione sgradevole della pelle "che tira".

Sì a prodotti naturali: gli oli naturali sono composti da sostanze grasse affini al sebo della pelle, che quindi non ne alterano quantità e tipologia: ecco perché si può passare l'olio sul viso senza alcun timore. Molto diverso è il caso degli oli cosiddetti minerali, ovvero non naturali: dal momento che contengono paraffina, nel lungo periodo possono favorire l'insorgenza di brufoli, punti neri e altre imperfezioni cutanee.

Ecco come fare: struccarsi non è mai stato così facile; infatti basta versare un cucchiaio di olio sulle mani umide, emulsionare per bene e massaggiare il viso insistendo con delicatezza nelle parti più difficili, tipicamente quelle degli occhi. Dopo questa operazione, passiamo delicatamente una salvietta bagnata con acqua tiepida e ben strizzata per eliminare ogni residuo di makeup e di olio. Il consiglio? Sostituiamo alla salvietta un morbido panno in microfibra, che assorbe meglio trucco e impurità: il risultato sarà stupefacente, mai più senza.