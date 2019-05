Prova costume: è ora di pensarci senza indugi

Anche se a guardare il cielo non sembrerebbe, l’estate è ormai vicina. Soprattutto se la specchio e la bilancia ci segnalano la necessità di qualche strategia mirata per migliorare la nostra linea. Non basta mettersi a stecchetto tre settimane prima di partire per le vacanze: per sfoggiare un fisico tonico e a prova di bikini s i deve cominciare per tempo. L’ideale sarebbe fare una vita sana e attiva per tutto l’anno: solo in questo modo si arriva all’estate davvero in forma, pronte a indossare abiti leggeri e costumi da bagno senza imbarazzi e sensi di colpa. Se però l’inverno e il superlavoro quotidiano ci hanno portati a trascurarci un po’, adesso occorre rompere gli indugi e mettersi all’opera.

Estate: come prepararsi alla prova costume La prova costume è un momento cruciale al quale occorre preparasi per tempo. Istockphoto 1 di 11 Per presentarsi in forma al momento della spiaggia servono dieta, sport e cure per la pelle. Istockphoto 2 di 11 Le diete last minute servono a poco e fanno recuperare subito i chili persi. Istockphoto 3 di 11 Meglio perdere peso gradualmente e seguire un buon regime di mantenimento. Istockphoto 4 di 11 L'attività fisica è importantissima:scegliamo la disciplina che ci diverte di più. Istockphoto 5 di 11 Per cominciare l'ideale è la camminata veloce: quando saremo un po' allenate possiamo alternarla alla corsa e passare al jogging. Istockphoto 6 di 11 Per chi è molto in sovrappeso l'ideale è la ginnastica in acqua o il nuoto. Istockphoto 7 di 11 Facciamo attenzione ai falsi miti alimentari: leggiamo sempre le etichette dei cibi, specie il contenuto calorico. Istockphoto 8 di 11 Vestiario: gli abiti sciolti sono meglio di quelli attillati. Istockphoto 9 di 11 Scopriamo gradualmente le gambe e le braccia per prendere un po' di sole. Istockphoto 10 di 11 Stiamo il più possibile all'aria aperta e cominciamo a prendere un po' di colore (senza scottature!). Istockphoto 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

NO ALLE DIETE DRASTICHE – Ricordiamo che non esistono regimi miracolosi, capaci di farci perdere dieci chili in tre settimane, se non mettendo a rischio la nostra salute e con la concreta prospettiva di riprendere tutti i chili persi, e per giunta con gli interessi. Le diete fast basano la loro efficacia soprattutto sul fatto che fanno perdere molti liquidi, i quali vengono poi immediatamente reintegrati non appena si riprende a mangiare normalmente. Un dimagrimento sano ed equilibrato dovrebbe portare a una perdita di uno-due chili a settimana. Alla fine della dieta occorre poi seguire un regime di mantenimento, in cui ci si riabitua ad una alimentazione normale, reintroducendo gradualmente i cibi di cui ci siamo privati. Attenzione però: se abbiamo accumulato peso significa che le nostre abitudini alimentari sono sbagliate e che occorre modificarle, altrimenti… torneremo ad ingrassare.



IL MOVIMENTO FISICO – Lo sport e l’attività fisica sono un ottimo aiuto per perdere peso. In effetti, il grasso corporeo è un deposito di “scorte” a cui l’organismo attinge quando serve bruciare più benzina di quanto ne fornisca il cibo. Per perdere peso occorre dunque mangiare meno e bruciare di più. Ogni tipo di attività va bene, purché venga praticata con costanza: l’ideale è scegliere quella che diverte di più perché saremo meno propensi ad abbandonarla o trascurarla. L’allenamento deve essere graduale e progressivo, nel rispetto dei limiti e delle caratteristiche del nostro corpo. Se non abbiamo fatto sport per mesi e siamo in forte sovrappeso, ad esempio, non possiamo pensare di correre per un’ora e mezzo tutte le mattine: la gradualità è d’obbligo. L’ideale è verificare prima le nostre condizioni di salute con il nostro medico e seguire i suoi consigli e quelli di un allenatore qualificato.



QUALE SPORT E QUANTO – L’attività fisica più efficace per dimagrire è quella aerobica e di fitness ad alta intensità: in questo caso il fisico brucia direttamente le calorie. Anche questo non significa necessariamente sottoporsi ad un allenamento degno di un Marine americano: nelle prime fasi l’ideale è cominciare con una camminata sportiva di 30-40 minuti, possibilmente quotidiana. Dopo qualche giorno si può alternare la camminata veloce alla corsa e poi passare al jogging, oppure a un workout in palestra di 30 -40 minuti a giorni alterni. Per chi è in forte sovrappeso l’ideale sono gli sport in acqua, come nuoto o aquagym, in cui le articolazioni sono meno sollecitate e si corre un minore rischio di infortunio. In alternativa possiamo rispolverare la bicicletta o la cyclette: una energica pedalata quotidiana di almeno mezz’ora ci farà bruciare calorie, tonificherà la muscolatura e porterà giovamento al sistema cardio-circolatorio e alla respirazione.



OCCHIO ALLE BUFALE ALIMENTARI – I falsi miti legati all’alimentazione sono moltissimi ed È facile cadere in errore compromettendo i risultati della nostra dieta. Ad esempio, gli alimenti cosiddetti “light” non fanno affatto dimagrire: semplicemente hanno un contenuto ridotto di alcuni nutrienti, ma spesso la conta delle calorie per porzione è sostanzialmente uguale a quella dei prodotti “normali”: verifichiamo dunque le etichette e troveremo conferma a questa verità. Un altro errore comune sta nel preferire i prodotti gluten free nella speranza di dimagrire: questi alimenti sono pensati per chi è celiaco, ovvero intollerante al glutine, e non servono a perdere peso. Il glutine viene sostituito con altri nutrienti che spesso rendono questi alimenti ancora più di calorici di quelli “normali”.



ABITI GIUSTI – Scegliamo abiti comodi e fluidi, e scartiamo quelli troppo attillati e fascianti. Lasciando circolare il più possibile l’aria sotto i tessuti, la pelle ha più agio di traspirare. In questo modo migliora il microcircolo locale, contrastando anche la cellulite. Gli abiti dalle forme scivolate e morbide ci aiuteranno anche a nascondere qualche “rotolino”, nell’attesa che dieta e ginnastica facciano il loro lavoro.



PRIMO SOLE – La pelle con il pallore grigiastro dell’inverno sembra ancora più spenta e priva di tono. Regaliamoci un bel massaggio, da fare anche da sole dopo la doccia, con una buona crema idratante. Man mano che le temperature salgono, cominciamo a scoprirci, esponendo la pelle ai raggi solari. Non si tratta di arrostire al sole (questo fa malissimo!), ma di liberare le gambe e le braccia in modo graduale, trascorrendo più tempo possibile all’aria aperta, per lo meno finché le temperature esterne non sono troppo elevate. Questo ci permette di assorbire la preziosa vitamina D e di stimolare la produzione di melanina, che conferisce alla cute un aspetto più compatto e luminoso, e che poi, durante le vacanze, ci regalerà una sana abbronzatura, senza rischio di scottature.