Placebo e nocebo: l'effetto suggestione che fa star bene o male

EFFETTO PLACEBO E NOCEBO: CHE COSA SONO- Con questi due termini, vengono indicate le reazioni rispettivamente positive o negative che un soggetto manifesta dopo la somministrazione di un finto farmaco, completamente inerte, ma percepito dal paziente come utile o nocivo. In entrambi i casi, si tratta di parole che derivano dal latino: il verbo nocere significa nuocere e “nocebo” è la forma verbale declinata al futuro con il significato di “nuocerò”. Placebo viene dal futuro del verbo “placere” con il significato esattamente opposto di “piacerò”, ossia ”porterò benefici”. Il placebo è quindi, per estensione, una sostanza che non contiene in sé principi attivi specifici, ma che viene somministrata come se avesse proprietà curative, ad esempio nei gruppi di controllo degli studi in cui si sperimenta l’efficacia di nuovi farmaci: gli studi hanno confermato che in alcuni casi lo stato di salute del paziente che riceve un placebo può effettivamente migliorare, se il paziente è convinto di assumere un vero farmaco e ha fiducia nella terapia. Il nocebo, è il suo esatto opposto: si è visto, ad esempio, che nel caso in cui vengano scambiati per errore due referti, il paziente a cui viene diagnosticata per sbaglio una malattia che in effetti non ha, tende a manifestare i sintomi di quella stessa malattia. Allo stesso modo, se sappiamo che un certo farmaco ci fa male, perché lo abbiamo assunto in passato e abbiamo avuto degli affetti avversi, e ci viene prescritta una medicina identica per aspetto, anche se priva di principi attivi e quindi inerte, potremmo avere gli stessi effetti collaterali sperimentati in passato.