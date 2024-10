Torna l’ora solare: lancette indietro sabato notte

LO STRESS PER L’ORGANISMO – La ragione per cui i detrattori dell’ora estiva vorrebbero la sua abolizione è il disagio che il cambio di “fuso orario” causa in molti soggetti, soprattutto in quelli più sensibili. In effetti, anche se per lo più si tratta di fastidi di poco conto, destinati a risolversi nell’arco di qualche giorno, il problema è reale e coinvolge molte persone. Tra gli effetti collaterali che si registrano più frequentemente in occasione del cambio dell’ora si registrano soprattutto difficoltà ad addormentarsi la sera, risvegli notturni e sonnolenza diurna, stanchezza, difficoltà ad abituarsi ai nuovi ritmi, irritabilità e stress, alterazioni della concentrazione e dell’umore. Oltre alle convenzioni sociali, che ci impongono di presentarci, ad esempio, al lavoro a un certo orario e di pranzare o cenare in momenti prestabiliti della giornata, il fatto di disporre di un’ora li luce solare in meno scombussola i nostri ritmi circadiani, ovvero l’orologio biochimico interno, grande regolatore dei ritmi e degli equilibri del fisico umano. Anche se disponiamo di un’ora di luce in più quando ci svegliamo al mattino, l’abbreviarsi improvviso dei pomeriggi autunnali influisce sull’umore e sul benessere non solo dei soggetti sensibili, ma di tutti.



I CONSIGLI PER AFFRONTARE IL CAMBIO DELL’ORA – Come ribadiscono in modo concorde tutti i medici, i piccoli disagi legati al cambio dell’ora non sono patologie e quindi non richiedono l’uso di farmaci. Al massimo, possiamo concederci una tisana rilassante prima di andare a dormire o a metà pomeriggio, per facilitare il riposo notturno. Ci sono però alcuni piccoli accorgimenti legati allo stile di vita che si possono mettere in atto per ridurre il più possibile il fastidioso jet lag autunnale, per aiutare l’adattamento dell’organismo. Ecco alcuni consigli alla portata di tutti.