Occhiali da sole: ecco perché indossarli sei fai sport all'aria aperta

Fondamentali per la buona salute dei nostri occhi, andrebbero indossati ogni volta che ci si espone alla luce soprattutto in estate



Gli occhiali da sole sono utili in generale, ma diventano davvero indispensabili quando si pratica qualsiasi attività sportiva all'aria aperta.

La luce solare intensa, infatti, può essere un problema per la visione, che si tratti di una corsa, una pedalata in compagnia, o anche solo di una semplice passeggiata rilassante magari col nostro amico a quattro zampe.

In generale, comunque, gli occhiali da sole dovrebbero idealmente bloccare tutti i raggi UV, la luce blu senza tuttavia incidere sul contrasto e sulla differenziazione dei colori.

In termini di foto-protezione non possono essere trascurate anche le dimensioni, lo stile e la posizione perché gli occhi possono subire danni anche dai raggi UV della luce diffusa e riflessa proveniente dalla zona oculare periferica.

Ecco allora i requisiti fondamentali a cui questi dispositivi devono rispondere per tutelare adeguatamente la vista, le buone ragioni per cui non dovrebbero mai mancare nella nostra attrezzatura e perché sarebbe addirittura opportuno averne qualche paio di scorta da tenere in valigia o nella borsa da spiaggia.

1 - PROTEZIONE DAI RAGGI UV: tra le caratteristiche più importanti che questi dispositivi dovrebbero avere, gli esperti di lentiamo.it ne hanno individuate alcune. Ad esempio, le lenti degli occhiali da sole per lo sport, tenuto conto della maggiore esposizione alla luce e del tempo trascorso all'aperto, dovrebbero avere una protezione UV al 100% per prevenire i danni causati dai raggi UV del sole, per esempio arrossamento degli occhi, lacrimazione e ipersensibilità alla luce.

2 - RIDUZIONE DEI RIFLESSI: un altro requisito importante per fare attività outdoor è quello di avere lenti polarizzate. Questo tipo di lente riduce i riflessi e l'abbagliamento causato da superfici riflettenti come l'acqua, la neve o la strada, migliorando la percezione dei dettagli e quindi la performance.

Leggi Anche Vitamina D: il momento di farne una bella scorta è adesso

3 - DA INDOSSARE SENZA PROBLEMI: una vestibilità perfetta è consigliatissima. Infatti, gli occhiali da sole per lo sport devono adattarsi perfettamente al viso e non cadere durante l'attività fisica, anche a causa del sudore o delle posizioni che si possono assumere. Per questo motivo, le astine delle tempie dovrebbero essere antiscivolo o anche in gomma, materiali perfetti per mantenere gli occhiali nella posizione corretta.

4 - PER RIDURRE L'ATTRITO: un design aerodinamico è ovviamente quello su cui puntare se si fa sport a buoni livelli. In questo caso, gli occhiali da sole devono rispondere ai requisiti di riduzione della resistenza all'aria; allo stesso tempo debbono consentire a chi li indossa il comfort necessario anche se viene utilizzato un casco o un cappello.

5 - RESISTENTI AGLI URTI: ovviamente, se si pratica sport gli occhiali da sole dovrebbero essere resistenti agli urti e ai graffi per garantire l'integrità delle lenti e mantenere gli occhi in sicurezza durante l'attività fisica.

6 - LENTI INTERCAMBIABILI: alcuni modelli per lo sport consentono di cambiare le lenti in base alle condizioni atmosferiche o al tipo di attività sportiva praticata. Ad esempio, le lenti gialle possono migliorare la visione in condizioni di scarsa illuminazione, mentre quelle scure sono ideali per giornate molto soleggiate.