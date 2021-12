Nordic walking: camminare con i bastoncini fa bene al corpo e anche alla mente

Non solo sulle piste: i bastoncini sono uno strumento prezioso, ottimo alleato per accompagnare le nostre passeggiate in montagna , come nei boschi, al mare e ovunque il desiderio di movimento all'aria aperta possa essere soddisfatto. Il nordic walking consente di unire ai benefici di una normale camminata una tonificazione muscolare completa , oltre a spingerci a stare fuori casa anche quando le temperature scendono in picchiata .

Facile, facile: con nordic walking si intende una normale camminata a cui si aggiungono due appositi bastoncini. Si tratta di un’attività fisica di tipo aerobico, adatta a persone di tutte le età, che prevede un movimento fluido e rapido, sostenuto da spinte effettuate da gambe e braccia in modo alternato. Quando spinge la gamba destra è il braccio sinistro a fare presa, e viceversa: con un po' di pratica si acquisisce destrezza ed il passo diventa sicuro e leggero. Mantenendo ben diritta la schiena, la colonna vertebrale eretta e gli addominali contratti è possibile sentire i muscoli delle gambe e delle braccia rilassarsi per poi contrarsi nuovamente. Imparare a camminare in modo corretto è un esercizio utilissimo anche nella vita di tutti i giorni, sempre che vengano utilizzate anche calzature adatte.

Quasi meglio che in palestra: una buona notizia anche per chi non può fare attività fisica nelle palestre o preferisce non rimanere al chiuso, dati i tempi. Secondo alcune ricerche, il nordic walking è un esercizio davvero completo capace di coinvolgere oltre l'80% della muscolatura. L'utilizzo dei bastoncini rende più agevole il mantenere la postura corretta e consente di guadagnare un passo più sicuro e veloce. Perfetto per chi soffre di problemi articolari, il nordic walking, proprio grazie all'uso dei bastoncini, evita di far gravare il peso corporeo su ginocchio e anca: ideale dunque anche in caso di riabilitazione dopo eventuali fratture.

Alleato della linea: per migliorare la nostra forma fisica, soprattutto dopo le libagioni delle feste, niente è meglio di una camminata con i bastoncini, il metodo più efficace e meno faticoso a nostra disposizione. Con il nordic walking si allena anche la parte superiore del corpo, potenziando la tonicità delle braccia e delle fasce addominali. Come se non bastasse, gli studi hanno evidenziato come in soli 40 minuti di nordic walking si sciolgano più grassi rispetto a una corsa a ritmo lento di pari durata, con benefiche ripercussioni anche sul controllo dei livelli di colesterolo e di trigliceridi nel sangue.

Ottimo per il cuore: la camminata con i bastoncini è l'ideale per mantenere in buona salute anche il cuore, in quanto migliora la circolazione e l'ossigenazione del nostro organismo, che riceve un massaggio benefico dai piedi alla colonna vertebrale. Con questa pratica la frequenza cardiaca aumenta di circa 10-15 pulsazioni al minuto: un vero e proprio esercizio cardiocircolatorio in grado di allenare il cuore e combattere l'invecchiamento.

Allontana lo stress: oltre a favorire la mobilizzazione della colonna vertebrale, il nordic walking è ottimo per la zona della cervicale: contratture e tensioni tendono a diminuire, regalando una risposta positiva nella riduzione dello stress. Non va sottovalutato poi che per poter praticare questo sport occorre stare all'aperto: gli spazi innevati in inverno e verdi d'estate, insieme alla natura, saranno benefici e consentiranno di godere di paesaggi rilassanti ricchi di ossigeno e bellezza.