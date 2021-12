Natale e dintorni: è il momento di prenderti cura di te

Quando non siamo obbligate ad uscire , per lavoro o per accompagnare i figli a scuola o per i tanti impegni domestici, le festività natalizie , complici il freddo , il traffico quasi inesistente e la calma , sono l' occasione perfetta per prendercela comoda . Qualche giorno di vacanza trascorso tra le mura domestiche sarà utile per dedicarci finalmente a noi stesse : ecco allora cinque consigli per regalarci qualche coccola approfittando del tempo a nostra disposizione.

1 - Parti col piede giusto: affrontare la giornata con il sorriso è già uno splendido regalo a cui non dobbiamo rinunciare. Per sentirsi bene e avere l'umore al top occorre pensare positivo e liberare la testa da pensieri e preoccupazioni per quanto possibile. I ritmi eccessivamente frenetici ci travolgono e a volte si procede per forza d'inerzia, quindi giù dalla giostra e godiamoci qualche momento di tranquillità. Anche una semplice tazzina di caffè fumante gustata tra le lenzuola invece che di corsa al bar è un momento quasi magico: prendersi del tempo è giusto e salutare, non vi è proprio nulla di sbagliato.

2 - Dimentica i sensi di colpa: le giornate sono sempre talmente piene che dovrebbero durare almeno 48 ore invece che 24. Abituate come siamo a fare mille cose contemporaneamente, rimaniamo quasi sorprese e stupite dal dolce far niente tanto che il senso di colpa non tarda a farsi sentire. Approfittiamo invece delle feste per tirare un respiro di sollievo, sederci tranquille sul divano e lasciare libera la mente. Guardare un film in televisione, ascoltare un po' di musica o trascorrere del tempo sui social non è un peccato: in fondo la bellezza delle Feste è anche la gioia di godere di qualche attimo di serenità.

3 - Impara a dire "No": non sempre siamo in grado di opporre un rifiuto, ma saper dire no quando non abbiamo voglia di fare una cosa, che si tratti di cucinare, andare a fare la spesa o uscire per una passeggiata, è assolutamente fondamentale. Impariamo a difendere con fermezza i nostri piccoli spazi senza timore di offendere nessuno: in fondo, durante l'anno siamo oberate da una infinità di impegni e non sempre possiamo declinare inviti o evitare di portare i figli in palestra, al catechismo, fare la spesa e chissà cos'altro. Evviva un po' di sano ozio: approfittiamo del Natale per sperimentare un modo facile ed efficace di trattarci bene, che ci faccia sentire libere e anche più leggere.

4 - Goditi una serata a tutto relax: quando la giornata sta per terminare, arriva il momento di dedicarci finalmente qualche minuto solo per noi. Che si chatti con le amiche, ci si svaghi con i social o ci si immerga nella visione di una serie TV, non ha importanza: quel che conta è sentirci libere e senza i tanti pensieri che ci affollano la mente. Per una coccola speciale, prepariamo una bella tazza con una tisana fumante da gustare con calma per scaldare corpo e anima: perfetta per cadere tra le braccia di Morfeo in tranquillità e approfittare di un salutare e prezioso sonno ristoratore.

5 - Esci e respira: tra smart working e pandemia, per molte di noi la giornata si trascorre in casa davanti a un computer, ma la vita sedentaria di certo non è una alleata di benessere. In questo periodo complicato, la preoccupazione e la mancanza di una socialità a cui eravamo abituate rischiano di pesare molto sul nostro umore, senza considerare che possono impattare anche sull'aumento di peso a causa dello scarso movimento e del frigorifero sempre a portata di mano. Approfittiamo dunque di questo periodo per sgranchirci le gambe con passeggiate all'aperto, fatte con passo lesto e più volte nell'arco della giornata: al mattino dopo colazione, per sederci poi a tavola con rinnovato appetito, o al pomeriggio dopo il caffè, per digerire bene e godere delle ore di luce che ancora ci restano. La felicità è fatta davvero di piccole cose.