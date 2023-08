Mare e felicità: tuffarsi tra le onde è un elisir di benessere

La bella stagione è il periodo ideale per trascorrere del tempo all'aria aperta e godere delle infinite proprietà benefiche che la natura mette a disposizione.

L'acqua del mare, per esempio, tra profumi, colori ne luce rende perfino la gita di un sol giorno un concentrato di virtù benefiche, per il corpo e per la mente.

D'altra parte, il nostro corpo è costituito fondamentalmente da acqua e immergersi in questo elemento trasparente regala pace interiore, stimola il cervello e aumenta il senso di felicità.

Dall'infinità dell'oceano alle spiaggette ricavate nelle anse dei fiumi, piuttosto che le variopinte rive del lago o le distese di sabbia lungo la battigia: non è importante il dove, quanto le tante ottime ragioni per cui stare vicino all'acqua può migliorare la qualità della vita e regalare allegria e buonumore.



A TUTTO RELAX: immergersi nell'acqua regala un grandissimo senso di assoluto relax. Stare ammollo rilassa e tonifica, rigenera straordinariamente e dà luogo a una serie di reazioni a livello celebrale strettamente collegate al livello di felicità. A contatto con l'acqua si torna bambini, l'ansia si riduce e megliora la respirazione, con positive ricadute sull'organismo e sul benessere mentale In estrema sintesi, l'acqua fa stare bene.

IL RICHIAMO DELL'ACQUA: il legame con l'elemento acqua è primordiale e accomuna molte specie animali, tra cui certamente la nostra. Il corpo umano è composto da acqua per una percentuale variabile fra 75%-80% alla nascita, che diventa il 70%-60% in età adulta. Quando si galleggia il corpo scopre una leggerezza tutta nuova, i muscoli si rilassano, la mente si svuota e si comincia a percepire una profonda sensazione di pace e di serenità. Tra i benefici del mare per l’organismo vi è il camminare sul bagnasciuga, un'attività facile e rilassante, che svaga la mente e allo stesso tempo consente di massaggiare tutto il corpo anche grazie all’effetto stimolante della pressione delle onde, in grado di migliorare la microcircolazione e la funzionalità del sistema linfatico, favorendo al contempo il drenaggio dei liquidi.

UNA SCORTA DI VITAMINA D: stare all'aria aperta è fondamentale per fare una buona scorta di vitamina D, essenziale per la buona salute delle ossa e della pelle. Questa preziosa vitamina, oltre a fissare il calcio nelle ossa, combattendo rachitismo e osteoporosi, è essenziale per un sistema immunitario efficiente, poiché contribuisce all’attivazione dei linfociti T, le cellule del sangue che ci proteggono da batteri e virus. Esporsi al sole, con le opportune cautele per proteggere l'epidermide dai raggi dannosi, è rivitalizzante, risveglia il metabolismo e aumenta i livelli di serotonina, con effetti benefici sull'umore. Come testimoniano numerosi studi, i bagni di sole e le passeggiate sono un'arma efficacissima per combattere ansia e depressione.

PER DIMENTICARE LO STRESS: una strategia antistress efficace è quella di osservare un'immagine legata alla natura. Nulla è così facile come osservare ciò che ci circonda per ottenere una immediata sensazione di benessere e di calma. Questo accade perché vengono attivate le aree celebrali collegate al recupero di ricordi felici, aumentando le emozioni positive. Un'altra valida ragione per stare immersi nell'acqua di mare: diamoci del tempo anche solo per respirare a pieni polmoni l'acqua salsoiodica, ascoltare il rumore delle onde, osservare i colori e le forme che anche solo la sabbia o i piccoli mulinelli possono creare. Tanti ricordi bellissimi da serbare gelosamente nella memoria e richiamare opportunamente quando lo stress tornerà a farsi sentire.

UN PIENO DI BELLEZZA: fare bagni in mare, meglio ancora se abbinati a un po’ di movimento, è l'ideale anche per combattere l'odiosa cellulite, un inestetismo che affligge quasi tutte le donne indipendentemente dalla taglia e dall’età. L’acqua infatti ha un’azione massaggiante che completa e rinforza i benefici dell’attività fisica migliorando la tonicità della pelle e la circolazione sanguigna. Inoltre, il sale sciolto nell'acqua favorisce il drenaggio e lo smaltimento di scorie e liquidi in eccesso per via del processo di osmosi, aiutando quindi a modellare la silhouette.

PER CHIUDERE LA GIORNATA ALLA GRANDE: ultimo, ma non meno importante, è il piccolo protocollo da adottare dopo una giornata al mare. Per massimizzare i benefici offerti dall’acqua di mare, è importante sciacquare bene corpo e viso con acqua dolce dopo ogni bagno. Per mantenere la pelle morbida, infatti, occorre liberarsi dei cristalli di sale contenuti nell’acqua marina che amplificano l’effetto dei raggi solari, come tanti piccolissimi specchi, favorendo la disidratazione. Dopo la doccia, è buona norma spalmare sull'epidermide creme lenitive e rigeneranti, per esempio quelle a base di vitamina C o di Q10, capaci di restituire tonicità e idratazione.