Malanni di stagione: gli integratori naturali per i bambini

Con l'inverno purtroppo aumentano i mali di stagione: non è solo per il freddo, ma piuttosto per gli sbalzi di temperatura e dei soggiorni prolungati in ambienti chiusi, magari affollati, ove l'aria non viene cambiata di frequente: niente di più facile perché virus e batteri si diffondano con grande facilità. Tuttavia, la natura ci viene in soccorso per mantenere in forma il sistema immunitario e combattere raffreddore, tosse e stati influenzali: ecco come.



Vitamina C naturale: nella stagione fredda sono raccomandate le integrazioni di vitamina C, meglio se di origine naturale. Sì dunque a spremute d'arancia e kiwi, ma ottime anche le fonti vegetali come la rosa canina e il ribes nero, un integratore dalle potenti proprietà antinfiammatorie e decongestionanti. Utilissimo in caso di raffreddore, il ribes nero è perfetto anche come rimedio preventivo contro gli stati influenzali.



Fermenti lattici: il benessere del sistema immunitario dipende in gran parte dall'equilibrio dell'intestino ed ecco perché nei cambi di stagione, o quando il rischio di contagio virale aumenta, è consigliabile integrare l'alimentazione con cibi ricchi di fermenti lattici vivi e, nel caso sia necessario, implementare con l'assunzione di specifici integratori. Uno yogurt a colazione o per merenda sarà sicuramente un valido aiuto e uno snack salutare e leggero.



Echinacea: si tratta di una pianta erbacea ottima come rimedio naturale contro i mali di stagione. Perfetta come cura, può essere utilizzata anche per prevenire tosse e raffreddore. Per i bambini, meglio optare per integratori di echinacea appositamente formulati per i più piccoli, con formulazioni che contengono anche miele e altri additivi naturali per rendere più gradevole il gusto del preparato.



Semi di lino: se il piccolo ha la tosse, dopo aver escluso patologie o infezioni a carico delle vie respiratorie, si può tamponare il fastidio con impacchi di semi di lino. E' un rimedio della nonna davvero molto efficace quando la tosse non lascia tregua, soprattutto di notte. Per preparare l'impiastro medicamentoso, è sufficiente mettere i semi di lino in ammollo e poi applicare la "pasta" ottenuta con un panno di cotone direttamente sul petto. Semplice ed efficace.