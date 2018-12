Approfitta delle Feste per prenderti cura di te

Il buongiorno si vede dal mattino: affrontare la giornata con il sorriso è già un regalo enorme che ci dobbiamo fare. Pensiamo positivo e liberiamo la testa da pensieri e preoccupazioni per quanto possibile. I ritmi sono sempre troppo frenetici e a volte si procede per forza d'inerzia, quindi scendiamo dalla giostra e godiamoci il momento. Anche una tazzina di caffè fumante gustata tra le lenzuola invece che di fretta al bar è un momento magico: prendiamoci il nostro tempo, non c'è proprio nulla di sbagliato.



Anche no: saper dire no quando non abbiamo voglia di fare una cosa, di partecipare a una festa, di un caffè con le amiche o anche solo a un giro di shopping, è importantissimo. Difendiamo i nostri piccoli spazi senza timore di offendere nessuno. Durante l'anno siamo oberate da mille impegni, e non sempre possiamo declinare inviti o evitare di presenziare a partite di calcio dei figli, riunioni scolastiche, aperitivi di lavoro. Almeno per qualche giorno dedichiamoci solo a quel che ci garba di fare: già questo sarà un modo di trattarci bene e ci farà sentire libere e leggere. Mica male, dopotutto!



Diamo tempo al tempo: durante le feste abbiamo tutto il tempo di tirare un respiro di sollievo, sederci un attimo e sgombrare la mente. Arrivare un pochino in ritardo al pranzo con amici e parenti o non aver ancora finito di impacchettare i regali non è certo un dramma, cerchiamo di non farci stressare da cose dall'importanza davvero relativa.



Una boccata d'aria: purtroppo per molti di noi la giornata trascorre davanti a un computer o comunque seduti dietro a una scrivania, ma la vita sedentaria di certo non è una alleata di benessere. Oltre a indurci in depressione, può influire anche sull'aumento di peso e sulla buona circolazione sanguigna. Approfittiamo dunque dei ritmi meno frenetici delle feste per cercare di limitare l'uso dell'auto e prediligere qualche passo a piedi. Potremmo accorgerci di nuovi negozi che non avevamo ancora notato e guardare la città con occhi diversi: a volte la felicità è fatta davvero di piccole cose.



Questione di spirito: quando la giornata volge al termine, possiamo finalmente dedicarci qualche minuto solo per noi. Che si chatti con le amiche, ci si svaghi con i social o guardando un film, non ha importanza: quel che conta è sentirci libere e finalmente senza troppi pensieri. Il consiglio furbo? Una bella tazza con una tisana fumante da sorseggiare pian piano per scaldarci e coccolarci sarà perfetta per addormentarci serene e godere di un prezioso e benefico sonno ristoratore.