Addio insonnia: ecco dieci consigli per dormire tranquilli

1 - Appuntamento a cena: cenare a tarda ora è assolutamente da evitare. Il nostro metabolismo rallenta sul finire del pomeriggio, per cui è buona norma non andare a dormire appensantiti dal pasto, ma facilitare la digestione anticipando l'orario di cena, che deve essere nutriente ma leggera.



2 - Alimentazione corretta: con il freddo minestre, zuppe e vellutate sono perfette, perché idratano e saziano con gusto senza appesantire, ma soprattutto scaldano dall'interno. Se poi abbiamo voglia di dolce, possiamo preparare le mele al forno: con una spolverata di cannella saranno deliziose e leggere.



3 - Benefici rituali: concedersi un bagno caldo è un modo eccezionale per prenderci cura di noi ed anche un piacere capace di rilassare istantaneamente il corpo e calmare la mente. Il consgilio furbo? Aggiungiamo nell'acqua qualche goccia di olio essenziale di ylang ylang: perfetto per sciogliere i blocchi muscolari e allentare le tensioni.



4 - Dieci minuti di silenzio: una luce soffusa, una musica rilassante e una posizione comoda: ecco cosa non deve mancare quando dobbiamo rilassarci. Una respirazione profonda aiuta a liberarci dalle tensioni e svuotare la mente dai pensieri e dalle emozioni. Un momento di silenzio interiore è perfetto per scivolare con serenità verso il sonno ristoratore.



5 - Dimentica la tecnologia: meglio evitare tablet e computer durante le ore serali: sollecitano l'attenzione e possono far passare il momento del sonno. A fine giornata preferiamo suonerie basse o azzerate, sarà davvero un toccasana per la mente: ci meritiamo un po' di relax, non dobbiamo scordarlo!



6 - Sorridi che ti passa: l'aromaterapia può essere un valido aiuto per regalarci un clima di serenità e buonumore. Proviamo con le essenze di mandarino e arancio dolce, che secondo gli studi combattono stress e nervosismo favorendo calma e allegria: mettiamo in azione il diffusore nel tardo pomeriggio, così al nostro rientro a casa saremo accolti da una fragranza profumata per un benvenuto davvero speciale.



7 - Piaceri e passioni: avere un hobby abbassa i livelli di stress e aiuta a rilassarsi: questo è quanto emerge dalle ricerche, ma anche quanto possiamo noi sperimentare in prima persona ogni volta che ci dedichiamo a qualcosa che ci diverte e che ci intrattiene piacevolmente. Dalla cucina ai puzzle vale tutto, purché ci faccia stare bene.



8 - Per un sonno ristoratore: per riposare meglio e garantirci un sonno profondo, rendendo più facile un risveglio energico, proviamo a utilizzare l'olio essenziale di lavanda. Contro i dolori cervicali e per rilassare la muscolatura sarà sufficiente aggiungere qualche goccia di olio essenziale sul nostro cuscino: tanto profumo di pulito e fresco oltre al relax assicurato.



9 - Riti della buonanotte: una tisana è perfetta come rituale prima di coricarci. La camomilla o la passiflora saranno ottime per conciliare il sonno. Il consiglio furbo? Versiamo qualche goccia di tisana su due dischetti di cotone e appoggiamoli con delicatezza sulle palpebre: saranno un vero toccasana per regalare sollievo agli occhi stanchi e gonfi.



10 - Chiudiamo in bellezza: vabbè, che il sesso sia un potente calmante e un incredibile sonnifero non è certo un mistero. Per garantirci una notte serena potremmo ad esempio farci un massaggio reciproco con il partner, utilizzando magari un olio vegetale e qualche goccia di olio essenziale di camomilla. La carezze e gli abbracci sono l'ideale per allontanare le tensioni e farci sentire amati e coccolati: il massimo per una notte ricca di sogni bellissimi e un riposo da manuale.