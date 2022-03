Lotta alla cellulite: la prova costume si prepara adesso

CELLULITE: CONOSCIAMO LA NOSTRA NEMICA – Non si tratta solo di un inestetismo: la cellulite è una malattia vera e propria, legata a un’infiammazione delle cellule del tessuto adiposo sottocutaneo. Tra le sue manifestazioni, la più evidente è il tipico aspetto "a buccia d'arancia" che assume la pelle, con avvallamenti o “buchi”, intorno ai quali si nota il ristagno di liquido. La prima causa di cellulite è la cattiva microcircolazione all'interno del tessuto adiposo che l'organismo accumula nello strato sottocutaneo, o ipoderma, come grasso di riserva. Può avere cause genetiche, ormonali, fragilità capillare e cattiva circolazione, ma anche essere legata allo stile di vita, come le abitudini sedentarie, lo stress e soprattutto uno stile alimentare poco sano e non equilibrato.

IL PIANO PER COMBATTERLA – Rassegniamoci: contro la cellulite non esiste ancora un’arma vincente, capace di risolvere il problema una volta per tutte. Occorre perciò ricorrere a una serie di accorgimenti che, combinati insieme, possono farci raggiungere un buon risultato e limitare il problema. La battaglia agli odiosi cuscinetti va combattuto su più fronti e comprende dieta, movimento, riattivazione del microcircolo locale e lotta al ristagno idrico.

A TAVOLA – Se siamo sovrappeso (ma la cellulite colpisce anche le donne magre), il primo passo sta nel buttare giù i chili di troppo. Le diete draconiane e di breve durata stavolta più che mai non servono: bisogna invece correggere le abitudini alimentari sbagliate, limitare i cibi che favoriscono l’accumulo di adipe, tra cui zuccheri e grassi, fare un uso molto moderato del sale perché favorisce l'accumulo di liquidi nei tessuti. Bere molta acqua, invece, facilita l’eliminazione delle scorie e drena i liquidi in eccesso è dunque il modo più semplice ed efficace per contrastare la ritenzione idrica. La verdura e gli alimenti che ne sono ricchi sono molto utili, per cui via libera a verdure a foglia verde, pomodori, lattuga, cetrioli, fagiolini, zucchine. Ottimi anche i cibi ricchi di potassio, come avocado, banane, kiwi, spinaci, carne di pollo, merluzzo. Un aiuto vien anche dalle fibre che favoriscono il transito intestinale, e dai frutti rossi, utili per la salute dei vasi sanguigni e quindi del microcircolo. Se il nostro peso invece è normale, dobbiamo consolidare le nostre buone abitudini, concentrandoci sulla lotta al sale e allo zucchero e su una abbondante idratazione.

IL MOVIMENTO – È un altro fondamentale strumento, utile sia per combattere i chili di troppo, sia per migliorare la circolazione, sia per la tonicità dei muscoli e per l’aspetto estetico della pelle. Se dobbiamo bruciare calorie, gli sport più adatti sono le attività aerobiche e cardio, da praticare iniziando gli allenamenti in modo graduale per non incorrere in infortuni. Ad esempio, per i primi tempi è perfetta una camminata sportiva di 40-50 minuti almeno quattro volte a settimana, da alternare dopo qualche tempo a una mezz’ora di jogging. L’ideale è un programma che combini attività diverse, alternando attività cardio, tonificazione muscolare, nuoto o altri sport, scegliendo quelli che ci divertono di più. Ottimi sono anche gli allenamenti “GAG” che si concentrano su addome, gambe, glutei, ovvero sui distretti più colpiti dalla cellulite. Facendo sport impareremo anche a respirare correttamente, ossigenando al meglio i tessuti.

I MASSAGGI – Un buon massaggio, anche fai da te e magari abbinato a un prodotto anti cellulite, è sempre utile e benefico. Tra i principi attivi più efficaci contro la cellulite ci sono la caffeina, l’Alga Bruna, Il Fucus. Se vogliamo affidarci alle cure di un’estetista possiamo provare, oltre al classico massaggio circolatorio, i linfodrenaggi che stimolano la circolazione linfatica e migliorano i gonfiori; o la pressoterapia, con trattamento che migliora il funzionamento dell’apparato circolatorio e linfatico: si effettua con un apparecchio che, per mezzo di speciali “cuscini” applica una pressione terapeutica sulle zone da trattare. Aiuti importanti arrivano anche dalla medicina estetica, con trattamenti sempre meno invasivi e personalizzati, da effettuare però solo affidandosi a un professionista serio e di provata esperienza.

STILE DI VITA – Oltre a mangiare sano, fare movimento e curare l’idratazione, possiamo contrastare la cellulite anche evitando alcune cattive abitudini come il fumo e l’alcol, evitando di indossare indumenti troppo attillati, che ostacolano la circolazione locale, ed evitando di indossare per troppe ore tacchi altissime e scarpe scomode per non sovraffaticare la circolazione sanguigna nelle gambe.