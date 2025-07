Lato B come quello di Jennifer Lopez a 56 anni? Ecco allenamento, dieta e trattamenti

Platypus Walk: in posizione di squat ampio, compiere passi avanti e indietro per 40 secondi, contro-resistenza e ginocchia aperte, per attivare glutei e quadricipiti;



Sumo lunge con sidekick e squat jump: piedi aperti, passo laterale in affondo, sidekick salto; 15 ripetizioni per lato



Single‑leg deadlift: equilibrio su una gamba, busto in avanti, l’altra gamba estesa, 15 ripetizioni per arto



Glutei bridge: distesi, ginocchia piegate, sollevare il bacino, tenere la contrazione alcuni secondi; 3 serie da 20;



Reverse lunge: affondi all’indietro alternati per un minuto, coinvolgendo core e stabilità.