In forma al rientro: far pace con la bilancia non è mai stato così semplice

Tra aperitivi e cene in compagnia e una sana voglia di trasgressione, le vacanze ci lasciato qualche fastidioso "ricordo" sul girovita.

Quando la cerniera non si chiude più così bene come prima e la bilancia implacabile segna un numero che non volgiamo vedere, occorre intervenire prontamente: la lotta ai due o tre chili di troppo non necessita di una dieta drastica, perché può bastare qualche piccola strategia di benessere.

RITORNO ALLE SANE ABITUDINI: oziare è bello, ma l'inattività può generare una serie di "inconvenienti". Oltre a lunghe ore passate a sonnecchiare in spiaggia, abbiamo si è esagerato con spuntini golosi in ogni occasione: gelati ghiottissimi, aperitivi sfiziosi e cene esagerate, seguite magari da altri cocktail e superalcolici nel dopocena. E' ovvio che la forma non sia proprio quella da instagrammare a ogni occasione ed ecco perché adesso occorre porre rimedio dimenticando gli eccessi. Torniamo ad alimentazione sana ed equilibrata, senza alcol e bevande zuccherate, dimentichiamo i fast food almeno per un po' e gustiamo invece pasti leggeri e frequenti. Tornare alla vita di sempre vuol dire anche dimenticare le esagerazioni vacanziere.

RIPRENDI A FARE MOVIMENTO E ATTIVITÀ FISICA: dopo tanto correre durante l'anno ci è concessi finalmente il lusso di oziare più o meno ovunque. Vero è che in vacanza un po’ di movimento lo abbiamo fatto: passeggiare, pedalare, magari anche qualche bracciata in mare sicuramente non sono mancate. Si tratta di una buona abitudine da non abbandonare: finché è possibile, stare all’aria aperta è sicuramente molto importante. Con le giornate ancora lunghe, una bella passeggiata permette di continuare a esporsi ai raggi solari, conservando il prezioso colorito ambrato guadagnato in vacanza e facendo ancora una bella scorpacciata di vitamina D. Lo sport all'aperto è efficace e piacevole, soprattutto se si pratica in compagnia: correre al parco con la migliore amica, oppure fare una camminata sportiva con i più piccoli, od organizzare una gita in bicicletta, sono tutti modi straordinariamente utili per fare attività fisica senza quasi sentire la fatica.

A TAVOLA CON REGOLARITA': consumare pasti con regolarità durante il giorno è una buona abitudine. Meglio rartire con il piede giusto facendo la prima colazione e poi pranzo e cena, seguendo una alimentazione variegata e semplice, senza mai scordare gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio. Per semplificarsi la vita, invece che contare le calorie, si può dimezzare le porzioni oppure suddividere il pasto in due "blocchi": ad esempio, carboidrati a pranzo e proteine a cena, sempre accompagnati da abbondante verdura cruda o cotta, condita con un cucchiaio di olio extravergine di oliva da versare nel cucchiaino e non direttamente nel piatto per evitare di eccedere. Per gli spuntini, puntiamo su frutta di stagione con un ridotto contenuto calorico: sì ad albicocche, anguria, melone e ananas, ma anche una manciata di frutta secca, perfetta come spezzafame.

BEVI TANTA ACQUA PER IDRATARTI E DEPURARTI: bere acqua durante la giornata è una abitudine che si dovrebbe proprio acquisire. L’acqua depura e disintossica l’organismo, aiuta a eliminare i liquidi in eccesso e favorisce il senso di sazietà, perfetto per rimettersi in forma. Un litro e mezzo o anche due litri al giorno sono il fabbisogno del nostro organismo; oltre all’acqua, possiamo bere tisane leggere, tè verde, acque aromatizzate purché senza aggiunta di zuccheri. Ottimo è anche il succo di limone, soprattutto al mattino a digiuno: un frutto spremuto e aggiunto ad acqua minerale e senza zucchero, ristabilisce l'equilibrio alcalino dell'organismo e ci aiuta a depurarci. Se possibile, evitiamo bibite gassate e con zuccheri aggiunti: gustose, ma certamente non proprio adatte in un regime ipocalorico.

ALCOL E CAFFÈ, NON PROPRIO AMICI DELLA LINEA: per una remise en forme efficace, meglio optare per un detox da queste due bevande, soprattutto se si è abbondato col loro consumo durante le vacanze. Per una dieta facile, dimentichiamo gli aperitivi, ai pasti niente alcolici, ma acqua minerale (meglio non frizzante per non gonfiarci), ed evitiamo i dopocena a base di alcol. Per gli incontri post vacanze con gli amici, puntiamo su bevande salutari e benefiche, come acque aromatizzate e analcolici. Un esempio? Perché non provare il succo di pomodoro: condito con limone e pepe è fresco, stuzzicante e piacevole al palato. Anche il caffè è una bevanda della quale è bene non abusare: se non se ne può fare a meno, una tazza al mattino a colazione, oppure dopo pranzo per combattere la sonnolenza, sono consentite, ma dimentichiamolo completamente dopo le 16 pomeriggio per favorire il riposo notturno. In ogni caso, mai eccedere: tre o quattro tazzine al giorno sono già molte.

CERCA DI RIPOSARE AL MEGLIO: dormire bene è quanto di meglio si possa fare per affrontare la giornata che ci attende con energia e positività. Facciamo in modo da avere tempo per dormire a sufficienza, circa sei - otto ore per notte, combattiamo i pensieri negativi e lo stress, andiamo a letto sempre alla medesima ora ed evitiamo l’esposizione alla luce blu nelle due ore che precedono il riposo. Per tornare in forma senza troppi sacrifici, un buon sonno ristoratore è fondamentale per tenere a bada il senso di fame, nocivo per la silhouette, e per conservare a lungo il benessere delle vacanze.