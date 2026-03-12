Donne e capelli: un legame emotivo prima che estetico
Uno studio indaga su un rapporto profondo, in cui la chioma è un elemento che caratterizza l’identità personale
© Istockphoto
L’importanza dei capelli diventa chiara ed evidente soprattutto quando, per qualche ragione, non ci troviamo a rischiare di perderli, magari per effetto dello stress, o a causa di un disturbo o di un trattamento sbagliato: avere una chioma fluente e disciplinata è un elemento senza il quale si entra in profonda crisi. La capigliatura è la cornice al viso che contraddistingue la persona e la caratterizza fin negli aspetti più profondi e intimi, indispensabile per stare bene con se stessi. E non si tratta solo di un fatto estetico: avere capelli folti e sani, da pettinare come vogliamo, è una parte importante della nostra identità personale e un vero e proprio tratto distintivo di sé.
L’INDAGINE – È questo l’elemento principale che emerge da un sondaggio effettuato da Ipsos Doxa per Shark Beauty su un campione di 1.004 donne italiane di età compresa tra i 18 e i 74 anni. L’indagine rivela che tra le donne e i loro capelli esiste un legame emotivo profondo; l’82% del campione dichiara considera i capelli come parte della propria identità e addirittura l’89% sostiene che l’aspetto dei capelli influisce sull’autostima. I capelli, insomma, non sono solo un attributo estetico, ma un elemento distintivo di espressione personale. Di conseguenza, l’haircare non può limitarsi a un gesto veloce, ma costituisce un vero un impegno quotidiano importante, anzi un vero e proprio rituale a cui la maggior parte delle donne intervistate dedica tra 5 e 15 minuti al giorno, con una certa percentuale di donne che vi si dedicano per un tempo anche più lungo. Gli strumenti utilizzati sono di norma più di due, a testimonianza di quanto siano importanti l’aspetto e la cura della propria capigliatura. Il 90% delle donne intervistate dichiara che prendersi cura dei capelli le fa stare bene, ma c’è anche un 42% che considera questa attività dispendiosa in termini di tempo e che vorrebbe semplificarla.
IL VISSUTO EMOTIVO – Lo studio analizza anche gli aspetti sociali e culturali legati ai capelli. Il 70% del campione ritiene che, a livello sociale, esistano ancora pregiudizi che classificano le chiome in capelli “giusti” e “sbagliati” e il 36% ammette di sentirsi pressata nell’adeguarsi ai modelli promossi dalle narrazioni sociali e dai media: soprattutto le più giovani, alla fine, hanno accettato di cambiare il loro aspetto per conformarsi a queste linee guida, pur di percepire se stesse come socialmente accettabili. Sono dati che non stupiscono, soprattutto se confrontati con quelli emersi da uno studio precedente, realizzato una decina d’anni fa, dal quale era emerso che uno dei timori più profondi delle donne era proprio la perdita dei capelli.
UNO STRUMENTO DI ESPRESSIONE – Perché la chioma è uno strumento così importante di espressione personale e pilastro dell’autostima? La capigliatura agisce come cornice del volto e come specchio del proprio stato interiore, comunica messaggi sociali come personalità e sicurezza. Ad esempio, uno styling preciso e ordinato può essere indice di un carattere meticoloso, mentre chi opta per un look spettinato mostra un atteggiamento più rilassato e spontaneo. Allo stesso tempo i capelli offrono un mezzo simbolico per esprimere una volontà di cambiamento e di rinascita: non a caso, quando una donna vuole sottolineare un momento di trasformazione nella sua vita, segnare una svolta e lasciarsi il passato alle spalle, spesso sceglie di comunicare una nuova immagine di se stessa attraverso una nuova pettinatura o un diverso colore di capelli. L'hair styling consente dunque di mostrare al mondo la propria unicità, la creatività e persino il proprio umore.
PSICOLOGIA DEI CAPELLI – La chioma è un potente vettore di messaggi non verbali, soprattutto nell’esprimere identità, forza, seduzione e voglia di rinascita: è insomma il modo in cui scegliamo di presentarci al mondo. Ad esempio, sfoggiare una fluente chioma sciolta può indicare il desiderio di libertà, energia e, non ultimo, sensualità. Una capigliatura raccolta o a trecce è sinonimo invece di ordine e disciplina, ma anche di un certo senso di chiusura in se stessi. Toccarsi spesso i capelli è un gesto che allenta la tensione, ma che può esprimere anche un certo bisogno di rassicurazione o, se fatto con disinvoltura, può contenere un messaggio di seduzione.
QUANDO FINISCE UN AMORE: IL BREAKUP HAIRCUT - È il taglio di capelli, drastico e trasformativo, che spesso segue la fine di una relazione sentimentale. Rappresenta un rituale simbolico di liberazione, in cui attraverso il taglio di una parte del proprio corpo si esprime simbolicamente il dolore per la perdita e insieme la volontà di riprendere il controllo della propria vita, chiudere con il passato e segnare l’inizio di una nuova fase della vita. Tagliare i capelli è un gesto immediato che aiuta a gestire la perdita di controllo emotivo legata alla fine del rapporto e che trasforma il malessere interiore in una modifica visibile del proprio aspetto. Ogni ciocca che cade rappresenta un "addio" al partner, al passato o al peso emotivo del quale ci si vuole liberare. Non si tratta solo di un fatto estetico legato al cambiamento di look, quindi, ma di un atto di trasformazione di sé e di riaffermazione di controllo capace di generare una nuova autostima. Questo gesto liberatorio, spesso associato anche a un cambio di colore, ha trovato anche un nome: breakup haircut. Su TikTok e sugli altri social i content creator e gli influencer hanno legato il gesto di tagliare i capelli alla convinzione che i capelli possano in qualche modo “trattenere i ricordi”, proprio come trattengono traccia delle sostanze assunte dalla persona. In realtà, le cose non stanno così: non sono i capelli a ricordare, ma siamo noi ad associare il loro aspetto a certi momenti del passato. In ogni caso, quando termina una fase della vita, come una storia d’amore, meglio farci a un taglio.