Donne e capelli: un legame emotivo prima che estetico

QUANDO FINISCE UN AMORE: IL BREAKUP HAIRCUT - È il taglio di capelli, drastico e trasformativo, che spesso segue la fine di una relazione sentimentale. Rappresenta un rituale simbolico di liberazione, in cui attraverso il taglio di una parte del proprio corpo si esprime simbolicamente il dolore per la perdita e insieme la volontà di riprendere il controllo della propria vita, chiudere con il passato e segnare l’inizio di una nuova fase della vita. Tagliare i capelli è un gesto immediato che aiuta a gestire la perdita di controllo emotivo legata alla fine del rapporto e che trasforma il malessere interiore in una modifica visibile del proprio aspetto. Ogni ciocca che cade rappresenta un "addio" al partner, al passato o al peso emotivo del quale ci si vuole liberare. Non si tratta solo di un fatto estetico legato al cambiamento di look, quindi, ma di un atto di trasformazione di sé e di riaffermazione di controllo capace di generare una nuova autostima. Questo gesto liberatorio, spesso associato anche a un cambio di colore, ha trovato anche un nome: breakup haircut. Su TikTok e sugli altri social i content creator e gli influencer hanno legato il gesto di tagliare i capelli alla convinzione che i capelli possano in qualche modo “trattenere i ricordi”, proprio come trattengono traccia delle sostanze assunte dalla persona. In realtà, le cose non stanno così: non sono i capelli a ricordare, ma siamo noi ad associare il loro aspetto a certi momenti del passato. In ogni caso, quando termina una fase della vita, come una storia d’amore, meglio farci a un taglio.