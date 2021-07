Chirurgia mini invasiva: i trattamenti last minute compatibili con le vacanze

Quante volte, guardandoci allo specchio, abbiamo visto un’immagine di noi stesse un po’ spenta e appannata, soprattutto dopo i mesi difficili che abbiamo appena trascorso? Anche se i trattamenti di medicina e chirurgia estetica in molti casi sono sconsigliabili in estate, esistono tecniche di ultima generazione che possono farci recuperare un aspetto più giovane e fresco, senza stravolgere il nostro look, anche alla vigilia delle vacanze.

DIMENTICHIAMO IL BISTURI – Sino a pochi anni fa, la soluzione per molte problematiche estetiche passava necessariamente per il bisturi. Questo strumento, anche se sicuro e in alcuni casi ancora necessario, oggi è sostituito in molti casi dalle nuove tecnologie della cosiddetta Soft Surgey: rapide, efficaci e poco invasive, sia sul viso che sul il corpo. Queste nuove procedure sono l’avanguardia della medicina estetica e permettono di raggiungere risultati incredibili già a partire dalla prima seduta. Le nuove procedure non sono interventi chirurgici, e quindi incutono meno timore, e non rischiano di stravolgere i lineamenti, con lo spiacevole effetto di non riconoscersi più.



PER LE RUGHE - Tra i tanti trattamenti che si sono guadagnati una certa fama sul mercato, il Thermage FLX è considerato una delle procedure più sorprendenti: l’obiettivo è contrastare le rughe alla radice grazie all’emissione di energia a radiofrequenza monopolare. La cosa davvero sorprendente è che si vedono i risultati in una sola seduta. “La tecnologia del Thermage FLX è davvero all’avanguardia” ci conferma la Dott.ssa Carmela Pisano, responsabile della clinica romana Acaia Medical Center. “L’impulso della luce, emesso tramite una speciale sonda, viene convertito in calore e veicolato nel derma e nel tessuto sottocutaneo senza pericolo di ustioni o danni superficiali. Questo riscaldamento, omogeneo e controllato, porta a una distensione del viso, alla contrazione dei fibroplasti (le cellule tipiche del tessuto connettivo N.d.R.) e al compattamento del collagene.“ Durante la seduta, la pelle in superficie è continuamente raffreddata: subisce una leggerissima esfoliazione dalla quale parte tutto il processo decisivo per eliminare le rughe: in profondità. I fibroplasti creano così nuovo collagene, elemento fondamentale per rendere la pelle più giovane e tonica, arrestando momentaneamente l’azione corrosiva del tempo sulla pelle. In linea generale si può ottenere un miglioramento complessivo di tutte le rughe nell’area trattata, ma i risultati migliori si ottengono nella zona perioculare, con miglioramenti davvero sorprendenti. Proprio per questa sua peculiarità il Thermage FLX è la pratica più raccomandata per stirare le cosiddette “zampe di gallina”.



PER IL CORPO - Se invece, prima delle vacanze, desideriamo un intervento mirato sulle adiposità localizzate, si vedono risultati anche in una sola seduta con la Coolsculpting di Allergan. “Con questo macchinario” ci conferma la dott.ssa Pisano “è possibile andare a trattare in modo selettivo, con la criolipolisi, le aree in cui si localizzano grasso e adiposità ostinate. La criolipolisi si avvale di un sistema di raffreddamento localizzato controllato che agisce selettivamente sulle cellule di grasso sottocutaneo senza danneggiare la pelle. Le cellule di grasso vengono "congelate" e successivamente eliminate naturalmente dall'organismo in via definitiva.” La Criolipolisi Coolsculpting, fiore all'occhiello del centro Acaia, è particolarmente efficace per specifiche aree del corpo tra cui sottomento, addome, fianchi, interno coscia, culotte de cheval, ginocchia.



SICUREZZA SEMPRE IN PRIMO PIANO - I risultati, con entrambe le pratiche sono rapidi, visibili e duraturi, ma questo non deve trarre in inganno. “Alla base di ogni intervento, seppur poco invasivo” ci tiene a sottolineare la Dott.sa Pisano “deve esserci un check up serio, accurato e meticoloso, volto a mettere sempre al centro la salute e il benessere psicofisico del paziente, in piena sicurezza”.