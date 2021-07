Al mare come in una Spa: puro benessere a cielo aperto

C’è chi ama restare a cuocersi al sole senza muoversi dal lettino per ore intere, chi invece preferisce dedicarsi a lunghe nuotate o ancora passeggiare per ore sulla battigia: a prima vista si tratta di semplice relax, ma ciascuna di queste attività (pigrizia compresa) apporta benefici specifici che solo il mare sa regalare. Ecco allora come possiamo comportarci per trarre il massimo risultato dalla vacanza a favore della nostra salute e bellezza, sfruttando tutte le occasioni offerte dalla spiaggia e dal mare per trasformarli in un vero centro benessere o in una Spa a cielo aperto.

Il mare e il sole ci rendono immediatamente più sereni e più felici: basta poco per goderseli al meglio come in vero centro benessere

IL SOLE – I raggi solari sono un grande alleato della nostra salute e della bellezza. A patto, naturalmente di non esagerare, possiamo cogliere l’occasione per attivare i meccanismi di sintesi della vitamina D, prodotta dal nostro organismo attraverso la pelle. I primi giorni serve molta cautela nell’esporsi al sole, per evitare dolorose scottature, ma quando siamo ben abbronzati riduciamo un po’ i filtri solari rinunciando se è possibile agli schermi totali, almeno per parte della giornata: per sintetizzare la vitamina D occorre che i raggi Uv ci raggiungano almeno in parte. Esponiamoci con un filtro medio- basso per una mezz’ora nelle ore meno calde della giornata e poi torniamo, eventualmente, alla protezione che utilizziamo di solito. Se abbiamo nei o punti critici, questi vanno comunque sempre protetti.

IL SALE – Dopo aver fatto il bagno in mare, evitiamo di correre immediatamente a fare la doccia (naturalmente se abbiamo nuotato in acqua limpida e trasparente): il sale marino è ricco di minerali e ha proprietà antibatteriche e disinfettanti che, associate all'azione del sole, rendono più bella la pelle e alleviano significativamente eczemi, acne, psoriasi, dermatiti atopiche e altre patologie cutanee. Il bel colore dorato delle vacanze ci regala un aspetto più bello e più sano.

LA SABBIA – Se ci troviamo su una spiaggia con sabbia sottile, possiamo adoperare i granellini per un fantastico scrub su tutto il corpo, da regalarci all’inizio della vacanza per eliminare le cellule morte e predisporci al meglio all’abbronzatura, e di tanto in tanto quando vogliamo eliminare pelle secca e piccole spellature. Massaggiamo la pelle con delicatezza, magari stando sedute sul bagnasciuga, con le onde che ci massaggiano le gambe.

L’ACQUA – Fare il bagno in mare è un vero toccasana per il corpo e per la mente. Abbandonarsi all’abbraccio dell’acqua ci riporta immediatamente a uno stato di benessere: l’acqua di mare stimola il sistema immunitario, favorisce per osmosi il drenaggio dei liquidi in eccesso, richiamati attraverso la pelle dall’ambiente salino circostante, contrasta ritenzione idrica e cellulite, stimola il metabolismo e quindi ci aiuta a dimagrire. La presenza nell’acqua di mare di sostanze come cloruro di sodio, magnesio, iodio, potassio, bromo, calcio e silicio, giova alla salute dell’apparato respiratorio.

EFFETTO FITNESS – La spiaggia offre molte opportunità di mantenersi attivi. Oltre a nuoto, snorkeling, canoa windsurf e a tutta la moltitudine di sport acquatici, in spiaggia si può correre o camminare sul bagnasciuga, giocare a racchettoni o a palla nell’acqua (se non si disturbano gli altri bagnanti) o a beach volley, la dove i protocolli anti covid lo consentono. Anche restando distesi sul lettino ci si possono inventare esercizi di tonificazione che richiedono la semplice tenuta dei muscoli o piccoli movimenti da fare restando distesi e senza dare nell’occhio.

COCCOLE DA BEAUTY FARM - Se la pigrizia ha la meglio, lasciamo semplicemente che il mare ci coccoli. Limitiamoci a passeggiare lungo la spiaggia con l’acqua alle caviglie o meglio ancora ai polpacci: il massaggio che l’acqua in movimento pratica sulle estremità inferiori regala un perfetto linfodrenaggio, ideale per chi ha problemi di pesantezza alle gambe e gonfiore ai piedi. Camminare a piedi scalzi sulla sabbia massaggia e stimola la pianta del piede con tutte le sue terminazioni nervose. Ci sembra ancora troppo? Allora sediamoci sul bagnasciuga con le onde che arrivano a coprirci le gambe: staremo al fresco e otterremo ugualmente un massaggio di prim’ordine. E alla sera, dopo una bella doccia, regaliamoci un auto massaggio generale, per assorbire creme e dopo sole.