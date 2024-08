Bicicletta e salute: ecco perché pedalare fa così bene

usare la bici è un ottimo mezzo per chi vuole rimanere in linea o vuole dimagrire. Ovviamente, il dispendio calorico è in funzione di quanto e come si pedala: con un buon ritmo, tipo quello che consente di fare due chiacchiere ogni tanto, si bruciano all'incirca 500 calorie all’ora. Attenzione però: solo con un’attività regolare associata a una alimentazione corretta si può perdere peso. Tra l'altro, un’attività aerobica regolare, a bassa intensità, permette di tenere a bada i livelli di glicemia e quello di colesterolo e trigliceridi nel sangue. con dimostrati benefici per la prevenzione e la gestione di patologie come ipertensione, malattie ischemiche cardiovascolari, diabete, obesità.