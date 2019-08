Barefoot, camminare a piedi nudi fa bene

Armonia è la parola d'ordine: in estate, complici le temperature gradevoli e la lontananza dalle grandi città, non dimentichiamo mai di approfittare del tempo libero per ritrovare l'abitudine di stare a piedi scalzi. Se siamo al mare, gli scogli e la spiaggia saranno perfetti per fare esercizio e rafforzare le articolazioni: camminare nell'acqua non solo è piacevole, ma è anche un modo naturale di massaggiare i piedi e migliorare il tono muscolare.



Circolazione al top: quando camminiamo, la pressione esercitata sul suolo contribuisce a migliorare la capacità percettiva della pianta del piede, favorendo una buona circolazione e migliorando l'equilibrio. Una ragione in più per praticare il barefoot, che è l'ideale per i più piccoli, ma anche per i più anziani.