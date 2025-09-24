"Ballo": il segreto di Elena Sofia Ricci | La danza aiuta a mantenersi giovani?

Le sue foto in bikini hanno fatto il giro del web. A 63 anni, Elena Sofia Ricci ha conquistato i social mostrando un fisico in splendida forma e un sorriso naturale. Alla domanda di un follower su quale fosse il suo segreto, l’attrice ha risposto con semplicità: “Ballo”. Una parola che racchiude molto più di un passatempo, perché la danza è davvero uno strumento potente per mantenersi giovani nel corpo e nello spirito.