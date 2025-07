Benessere: un polo all’avanguardia per la cura e la rigenerazione

Oltre al Dna, sono diversi i fattori esogeni che causano radicali liberi, fra cui alimentazione e abitudini di vita scorrette: nei laboratori della Health Clinic vengono effettuate indagini all’avanguardia, combinando parametri plasmatici, cellulari e metabolici per individuare programmi di prevenzione su misura attraverso i percorsi Long Life Formula. "La remise en forme è un tema cardine dei nostri percorsi Long Life Formula® - aggiunge la dottoressa Lucia Magnani -. Per rimettersi in forma infatti è necessario prendersi cura della propria salute fisica e mentale, del proprio ben essere, dove ben essere è un concetto globale inteso come relax e come piacere per il proprio corpo. Ma è anche quel piacere che deriva dall'osservare la natura, l'arte e tutto ciò che crea in noi uno stato di benessere. Tutto questo contribuisce a renderci più belli, poiché la bellezza è qualcosa che viene da dentro e va curata. La remise en forme parte perciò dalla visione globale dell’individuo. Su questo principio abbiamo costruito tutti i nostri percorsi, codificati e programmati per rimettere in forma i nostri ospiti".



Dedicati a tutte le età e studiati per andare incontro a ogni genere di esigenza, i programmi Long Life Formula® hanno l’obiettivo di contrastare lo stress ossidativo con un comprovato approccio scientifico e prevedono un’analisi iniziale della personale condizione di salute e del livello di stress ossidativo, condotta da un team altamente specializzato nei processi di invecchiamento con l’ausilio di moderne tecnologie e alte competenze nell’ambito della medicina predittiva, che ha lo scopo di ricercare segni di fragilità o di difetto che possono determinare una certa predisposizione a sviluppare malattie. E proseguono con la definizione di innovative azioni di contrasto attraverso specifici interventi sull’alimentazione, sul movimento e sulle abitudini di vita.



Un polo all’avanguardia per la cura e la rigenerazione del corpo Donne e uomini scoprono nell’ambito dell’Health Clinic un nuovo approccio alla quotidianità che consente di potenziare la durata e la qualità della vita. Lo stress da performance lavorativa, l’ageing, la vulnerabilità immunitaria, il recupero post operatorio, l’equilibrio psico-fisico sono al centro del progetto. Con programmi settimanali, ma anche della durata di tre giorni, gli ospiti sono accompagnati nel percorso scelto dai LongLife Angel che si occupano di ogni necessità e desiderio. Durante la permanenza alla Health Clinic, la routine quotidiana è scandita da programmi di salute e di benessere, sessioni dedicate al risveglio fisico con un programma di sport su misura, trattamenti termali che sfruttano le proprietà uniche delle acque salsobromoiodiche e sulfuree di Castrocaro, terapie rigenerative all’ozono che hanno la capacità di potenziare il sistema immunitario, ma anche da tanti momenti di coccole, esperienze sensoriali e pratiche orientali mirate a facilitare un sonno ristoratore e a raggiungere il relax mentale. Lucia Magnani Health Clinic si pone così come polo all’avanguardia per la cura e la rigenerazione del corpo, in cui riscoprire la propria bellezza e ricominciare a vivere. Una volta concluso il percorso, il benessere continua a casa propria con i consigli dello staff medico e i cosmetici anti-age formulati sulla base di innovativi studi scientifici, condotti in laboratori specializzati nella ricerca anti-invecchiamento.