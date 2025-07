Come nascono i profumi: i 50 anni di un’eccellenza del made in Italy

“Da cinquant’anni coniughiamo il saper fare artigianale con la tecnologia, offrendo i più alti standard produttivi – sottolinea Roberto Martone, Presidente di ICR –. Questo anniversario è un’occasione per celebrare il nostro percorso e guardare con lungimiranza al futuro”. In un’ottica di miglioramento continuo, l’azienda ha investito in infrastrutture, automazione e capitale umano. Dal 2020 ha adottato il sistema informatico SAP S/4Hana, avviando una profonda trasformazione digitale. Tra il 2023 e il 2025, ha inaugurato la sesta sala di produzione e macerazione per profumeria alcolica, raggiungendo una capacità di 420mila litri, e introdotto due nuove linee automatiche per il riempimento e confezionamento di profumi, con una produttività aggiuntiva di 20 milioni di pezzi annui. Nel 2025, sono stati potenziati i laboratori di Ricerca e Sviluppo e di Qualità, raddoppiandone gli spazi, e inaugurato un nuovo laboratorio di Microbiologia, in risposta agli standard internazionali sempre più stringenti. Entro fine anno entrerà in funzione un nuovo magazzino automatizzato, a completamento della Warehouse ICR, che raggiungerà i 60mila posti pallet: un hub logistico integrato per la gestione di materie prime, componenti, prodotti finiti, preparazione ordini e spedizioni globali.