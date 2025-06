Proteggere la pelle dal sole: un tour itinerante aperto a tutti

Con oltre 60 anni di esperienza nella dermocosmesi e una vocazione per la pelle sensibile, SVR è in prima linea nello studio e nel monitoraggio dei perturbatori endocrini, sostanze potenzialmente capaci di interferire con il sistema ormonale umano. In questo ambito, l’azienda ha avviato un percorso concreto di responsabilità, testando alcuni prodotti della linea Sun Secure - protagonista del Sun Secure Summer Tour 2025 - mediante metodi scientifici innovativi in vitro, in collaborazione con il laboratorio indipendente Watchfrog. Questi test mirano a verificare l’assenza di attività endocrina sugli assi estrogenico, androgenico e tiroideo, contribuendo a garantire un alto livello di sicurezza, soprattutto per le pelli più vulnerabili, come quelle di bambini e donne in gravidanza. Studiata per offrire una protezione adatta a tutta la famiglia, con formule sensoriali, clean, altamente tollerabili e ocean friendly, il successo di questa linea nasce dalla perfetta combinazione tra efficacia dermatologica e rispetto per la pelle e per l’ambiente: un esempio concreto di come la scienza possa abbracciare i valori della sostenibilità e della sicurezza.