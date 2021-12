Anno nuovo, buoni propositi in arrivo: inizia alla grande con la pulizia del viso fai-da-te

Realizzare un démaquillant naturale e di comprovata efficacia, in grado di regalare una pelle bella pulita e un aspetto curato e salutare si può: scopri i piccoli e semplici accorgimenti per cominciare al meglio il 2022 .

Olio di oliva, amico prezioso e insospettabile: forse non l'avremmo mai detto, eppure per liberarsi del make up niente è meglio del semplice olio di oliva, un levatrucco naturale davvero eccezionale. La diffidenza è legittima perché l'olio è grasso, ma bando ai dubbi: il grasso scioglie il grasso e quindi l'olio è un perfetto alleato per sciogliere il trucco, a sua volta composto di grassi e, d'altra parte, è noto che mascara, fondotinta e rossetti abbiano componenti oleose. Per una detersione da manuale, oltre a utilizzare l'olio di oliva, basta avere a disposizione una salvietta morbida in microfibra e un sapone naturale. Semplice ed efficace.

Sapone, acerrimo nemico o ottimo alleato? Se abitiamo in realtà molto inquinate, oppure la nostra pelle è da normale a mista, il sapone può diventare un valido ausilio per completare la detersione perché elimina definitivamente l'olio che abbiamo usato inizialmente. Il più indicato in questo caso è il famoso sapone di Aleppo, prodotto di origine siriana, che contiene olio di oliva ed alloro ed è perfetto per l'igiene personale. No invece ai saponi per le mani, decisamente troppo aggressivi: se la pelle è grassa si difende producendo più sebo, mentre se è secca, aumenterà la secchezza e la sensazione sgradevole della pelle "che tira". Niente di peggio in inverno, quando a causa del freddo l'epidermide si disidrata moltissimo.

Oli vegetali, da non sottovalutare: oltre che immancabile in cucina e tra i più importanti elementi nutrizionali della dieta mediterranea, l'olio di oliva ingrediente è l'ingrediente principe per una detersione casalinga. Adatto per ogni tipo di pelle, può essere sostituito dall'olio di mandorle dolci in caso di pelle secca, mentre il ricorso a olio di jojoba o di girasole, più leggeri e meno strutturati, è da preferire in presenza di pelli miste o grasse.

Sì a prodotti naturali: gli oli naturali sono composti da sostanze grasse affini al sebo della pelle, che quindi non ne alterano quantità e tipologia. Passare l'olio sul viso senza alcun timore è dunque una buona prassi da non dimenticare durante tutto l'anno e da tenere presente anche quando siamo in viaggio, magari perché non abbiamo a portata di mano uno struccante chimico. Diverso è il caso degli oli cosiddetti minerali, ovvero non naturali: poiché questi contengono paraffina, nel lungo periodo possono favorire l'insorgenza di brufoli, punti neri e altre imperfezioni cutanee, tanto odiose quanto antiestetiche.

Rimedi fai-da-te, semplici ed efficaci: struccarsi non è mai stato così facile e anche se non abbiamo mai provato, è proprio arrivato il momento di provare. Per una detersione profonda, basta versare un cucchiaio di olio sulle mani umide, emulsionare per bene e massaggiare il viso insistendo con delicatezza nelle parti più difficili, tipicamente quelle degli occhi. Dopo questa operazione, andrà passata delicatamente una salvietta bagnata con acqua tiepida e ben strizzata per eliminare ogni residuo di make up e di olio. Il consiglio? Sostituiamo alla salvietta un morbido panno bianco in microfibra, reperibile ovunque e riutilizzabile, che assorbe meglio trucco e impurità: daremo una mano all'ambiente e otterremo un risultato al di là di ogni aspettativa, perfetto per un inizio d'anno al top.