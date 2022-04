Una

sana alimentazione

buona salute del nostro organismo

ottima alleata

contrastare

infiammazioni e allergie

antistaminico naturale

cibi alleati di benessere

dieta di primavera

Frutta e ortaggi di stagione:

Ribes nero:

è fondamentale per la, ma può essere anche un'peri disturbi derivanti daagendo come un autentico. Scopriamo dunque iche non possono mancare nellain caso di allergie il contributo apportato dal consumo di frutta e verdura è decisamente il più importante. Gli alimenti ricchi di vitamina C, quali melone, mango, lamponi, mirtilli e ancora uva e ananas, in primavera sono ottimi antistaminici naturali e rappresentano un ottimo ausilio nel rinforzare l’organismo quando siamo messi a dura prova da riniti e affezioni delle vie respiratorie.oltre alla frutta, altrettanto prezioso in questo periodo si rivela il ribes nero (ribes nigrum), un integratore dalle potenti proprietà antinfiammatorie (azione "cortison-like") e decongestionanti. Utile in caso di raffreddore, svolge un'azione protettiva contro gli stati influenzali. Ricco di vitamina C, il ribes nero favorisce la diuresi, è anche un ottimo antiossidante e si può assumere come integratore o sorseggiando tisane.

Tè verde:

Zenzero e spezie:

Aceto di mele: