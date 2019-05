Allenarsi senza sudare: ecco i nuovi fitness in acqua

Da RiminiWellness i fitness in piscina per la nostra estate A suon di musica: zumba e Aguamovida Ufficio stampa 1 di 14 Boxing Splash: un travolgente mix di musica, kick boxing e Sparringball. SportMediaset 2 di 14 A suon di musica: zumba e Aguamovida Ufficio stampa 3 di 14 Treadmill in acqua: si corre e si cammina divertendosi. Ufficio stampa 4 di 14 Treadmill: il tapis roulant entra in in acqua Ufficio stampa 5 di 14 Aquapole: magre e sensuali con questa ginnastica che si rifà alla pole dance. Ufficio stampa 6 di 14 Aquapole: magre e sensuali con questa ginnastica che si rifà alla pole dance. Ufficio stampa 7 di 14 AquaJump: si salta sulle pedane elastiche stando in ammollo. Ufficio stampa 8 di 14 L'hydrobike non conosce tramonto Istockphoto 9 di 14 Aquacycling: l'evoluzione dell'hydrobike Ufficio stampa 10 di 14 RiminiWellness è la grande kermesse del fitness e del movimento trendy. Ufficio stampa 11 di 14 Chi in acqua non si sente sicuro può usare un aiuto al galleggiamento. Istockphoto 12 di 14 Stando immersi nell'acqua si avverte meno il peso corporeo: la ginnastica acquatica è adatta anche alle donne in dolce attesa. Istockphoto 13 di 14 I piccoli attrezzi con cui allenarsi in piscina Istockphoto 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Per fare ginnastica in acqua non serve essere provetti nuotatori: bastano un pizzico di curiosità e un po’ di passione per l’acqua. Gli allenamenti si svolgono per lo più in vasche in cui l’acqua arriva al petto e si tocca quindi comodamente con i piedi sul fondo. In ogni caso, chi non sa nuotare o non si sente sicuro può utilizzare gli appositi aiuti al galleggiamento. Ecco allora i water fitness più interessanti, tutti da provare.



PER SCATENARSI A SUON DI MUSICA – Chi ama i ritmi travolgenti deve provare l’Aquazumba e l’Aquamovida. La prima è la versione in vasca della orma notissima versione “asciutta” da fare in palestra: si danza, si tonifica il corpo e si fa il pieno di energia sul ritmo della celebre danza sudamericana con movimenti coreografati e basati sui balli latino-americani. La Zumba in acqua garantisce una maggiore tonificazione dei muscoli di gambe, addominali, braccia e pettorali senza sovraccaricare le articolazioni e migliorando al tempo stesso la respirazione e la circolazione sanguigna. L’Aguamovida, invece, è la danza reggae che preferisce la piscina alla classica pista da ballo: è perfetta per chi vuole “bruciare” qualche chilo perché comporta un dispendio energetico fino a 500 calorie in 50 minuti e tonifica tutto il corpo.



PER SENTIRSI SEXY – La pole dance in acqua, ormai nota e molto diffua, si evolve e diventa Aquapole: si possono praticare 150 diversi esercizi di rafforzamento e tonificazione muscolare, allenando tutto il corpo in modo divertente e sempre nuovo. E si aiuta anche l’autostima, imparando movimenti sensuali che aiutano e sentirsi più belle e più sexy.



PER CHI AMA PEDALARE – L’hydrobike si aggiorna e diventa Aquacycling. La classica cyclette adatta alla piscina viene utilizzata per allenamenti diversi che coinvolgono sia gli arti superiori che quelli inferiori, migliorando la circolazione del sangue in tutto il corpo. E dopo la bicicletta entrano in acqua anche i tapis roulant: il Treadmill, infatti, consente la camminata e la corsa immersi nell’acqua, con un esercizio che sfrutta la resistenza offerta dall’elemento liquido per migliorare postura e movimento.



SALTA CHE TI PASSA! - Chi ama saltare non può perdere la versione “bagnata” del classico trampolino elastico; nell'AquaJump la pedana è collocata sul fondo della piscina, per un allenamento semplice ma efficace nel bruciare i grassi, eliminare le tossine e migliorare la circolazione linfatica. Il rallentamento del tempo di esecuzione e la minore forza di gravità aiutano a imparare ogni singolo movimento che altrimenti richiederebbe continue ripetizioni per acquisire precisione e velocità.



PER TIRARE PUGNI – Non smette di piacere la Boxing Splash, con il suo travolgente mix di musica, kick boxing e Sparringball, il classico attrezzo mutuato dal pugilato. Le nuove tecniche sfruttando sempre meglio le proprietà dell’acqua e creano un lavoro dinamico, efficace e divertente da eseguire con il supporto di musiche create appositamente per fare da guida ai movimenti acquatici. Il combattimento di Boxing Splash è totalmente sicuro e il costante movimento genera un massaggio linfodrenante.



ALLENAMENTO A CIRCUITO – Chi ama il fitness a stazioni trova la disciplina che fa al caso suo con l’Aqua Circuit, nel quale si alternano esercizi di tonificazione muscolare e cardiovascolare con il supporto di diversi attrezzi tra cui pesetti, elastici, hydrobike e treadmill. Eseguiti a ritmo di musica, gli esercizi sono organizzati in stazioni che coinvolgono ciascuna un diverso distretto muscolare.