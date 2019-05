RiminiWellness: al via il grande salone dell’attività fisica

Palestrati di tutta Italia, tenetevi pronti: prende il via la 14esima edizione di RiminiWellness, la più grande kermesse internazionale dedicata al fitness, allo sport e al benessere, ma anche alla cultura fisica, alla sana alimentazione e alla formazione. L’appuntamento, ormai irrinunciabile per chi lavora nel settore, ma anche e soprattutto per il pubblico dei cultori dell’attività fisica , è ospitato come da tradizione nei quartieri fieristici di Rimini . Da giovedì 30 maggio e domenica 2 giugno sono in programma numerosissimi eventi per chi vuole scoprire e provare in prima persona le tendenze e le ultime novità per la palestra, la piscina e l’allenamento.

La manifestazione, curata da Italian Exhibition Group, è divenuta negli anni l'appuntamento di riferimento del settore, attesa come momento di debutto e presentazione al mercato di tutte le novità. Il suo carattere è sempre più internazionale grazie alla presenza dei produttori di attrezzature, palestre, trainers, scuole e associazioni di categoria, cultori del fisico, ma ci sono anche le migliori SPA per il relax e le scienze riabilitative. Non mancano i mondi del turismo e del design per esplorare l’universo wellness sotto ogni punto di vista. Quest’anno sono attesi gruppi di visitatori da circa 80 Paesi: in particolare, i mercati più rappresentati sono quelli di Sud-Est Europa, Sud America, Medio Oriente.



I numeri la dicono lunga sull’importanza di RiminiWellness: sono attesi oltre 250mila visitatori, oltre 500 presenter da tutto il mondo, con 173.000 m² di spazio indoor e outdoor a disposizione e 1.500 ore di lezioni e workout di cui approfittare, in oltre 50 tra corsi e certificazioni. Durante i quattro giorni della manifestazione sono previste sessioni fitness no-stop dalle 10 alle 19 in cui dare libero sfogo alla voglia di fare sport e incontrare i presenter internazionali più famosi.



Riminiwellness riconferma la sua riuscita formula e si propone con le sue due anime, la prima dedicata al grande pubblico, la seconda agli operatori professionali. WFUN è la sezione dedicata al popolo del fitness, con le sue numerosissime opportunità esperienziali, da cui il claim “YOUnique experience”: l’edizione 2019 si annuncia indimenticabile e tutta all’insegna del divertimento, con una vasta gamma di corsi “fatti su misura” tra i quali ognuno può scegliere il più adatto per sé. Gli amanti del fitness trovano, infatti, un’offerta ancora più personalizzata e discipline nuovissime, frutto della contaminazione tra attività diverse.



WPRO si rivolge invece ai professionisti e focalizza l’attenzione sugli aspetti più internazionali della kermesse e sulla formazione professionale come momento imprescindibile per gli operatori del settore. RiminiWellness mette a disposizione degli operatori ben 25 sale dedicate a convegni e seminari, ai momenti di formazione rivolti a gestori, trainer e corpo docente del mondo fitness.



Anche in questa edizione si rinnovano gli appuntamenti con Food Well Expo, l’area dedicata all’alimentazione sana; ci sono anche Rimini Steel, destinata alla cultura fisica e Riabilitec, focalizzata sulle tecnologie innovative di rieducazione motoria.



Non mancano infine gli eventi Fuori Salone: il programma Rimini Off prevede un ricco calendario di appuntamenti serali, eventi all'aperto e feste on the beach, di cui approfittare per la prima tintarella dell’anno e per scoprire le prelibatezze della gastronomia romagnola.



Orari di apertura: da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno 2019 (operatori e pubblico) dalle 9.30 alle 19.00, ingressi SUD | OVEST | EST.

Biglietteria: Abbonamento intero: € 47 (valido in tutti i 4 giorni di manifestazione), giornaliero intero: € 31 (Disponibile anche online).

Abbonamento on line: 34 € (valido per 4 giorni).

Tutte le info su: www.riminiwellness.com.