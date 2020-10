Acqua termale sul viso: cinque buoni motivi per usarla (sempre)

Noti fin dalla notte dei tempi, i benefici dell'acqua termale sono davvero tantissimi. Gli antichi romani conoscevano assai bene le virtù di queste acque per il benessere del nostro organismo e SPA è proprio l'acronimo di Salus Per Aquam , ovvero la salute mediante l'acqua . Ecco allora perché è importante utilizzare l'acqua termale anche sulla pelle del viso.

Una miniera di virtù: l'acqua termale spray contiene moltissimi elementi utili al nostro benessere. Vitamina E, sodio, selenio, zinco, rame, magnesio, manganese: sono alcune delle sostanze che si possono trovare nelle bottigliette di acqua termale, ideali per ricostruire la barriera protettiva che riveste l'epidermide e che dopo una giornata trascorsa in mezzo allo smog, o al chiuso degli uffici, o anche solo in casa con i termosifoni accesi, si secca inevitabilmente. Basta una spruzzata di acqua termale per rimediare: via eventuali rossori, si torna ad avere una pelle più idratata e luminosa.

Niente più secchezza: gli agenti atmosferici, soprattutto nelle grandi città, hanno un effetto ossidativo e stressante sulla pelle del viso. Oltrettutto, man mano che la brutta stagione avanza, gli sbalzi di temperatura, tra il freddo esterno e il caldo degli ambienti, favoriscono la disidratazione dell'epidermide. Così come non dobbiamo dimenticare di bere durante la giornata per idratare adeguatamente l'organismo, così non dobbiamo tralasciare di vaporizzare un po’ di acqua termale sulla faccia per dare un po' di sollievo alla pelle e mantenerla morbida ed elastica.

Spegni gli incendi: l'acqua è perfetta per domare le fiamme... anche sul viso! Lenire il rossore, specie quando si passa da un ambiente freddo ad uno caldo, oppure dopo l’allenamento, è facile e immediato con una spruzzata di acqua termale. Grazie al contenuto di sali minerali, questa acqua ha un’azione decongestionante che ristabilisce subito il pH, l’ossigenazione e l’idratazione dei tessuti.

In perfetta sinergia: l’effetto lenitivo dell’acqua termale è l'ideale per affrontare la depilazione, eseguita con la ceretta o con il rasoio. Grazie alla presenza di magnesio e calcio, una spuzzata sulle zone più delicate, come le ascelle e l’inguine, è particolarmente indicata e va accompagnata ad un sottile strato di crema emolliente per eliminare qualsiasi fastidio o rossore.

Una base per il trucco: l'acqua termale è perfetta per il make up che vuole essere naturale e amico della pelle. Utilizzata come base per il fondotinta o la crema colorata, è perfetta per garantire un effetto più luminoso e duraturo. Per rinfrescare lo sguardo, al mattino appena svegli o alla sera dopo una giornata faticosa, un mini impacco decongestionante può fare miracoli: basta imbibire due dischetti di ovatta con l'acqua termale e appoggiarli sugli occhi chiusi per qualche minuto: i sali contenuti nell'acqua favoriscono il drenaggio dei liquidi, consentendo alle palpebre di sgonfiarsi e avere uno sguardo più fresco e riposato.