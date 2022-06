Abbronzatura al top? Prova con lo scrub naturale prima delle vacanze

Lo

scrub

rinnovamento cellulare,

pelle liscia e luminosa

esporsi al sole

serve a favorire ilil modo migliore per assicurarsi unae in grado difavorendo un colorito uniforme e scongiurando macchie ed eccessiva secchezza.

Oltre ai tanti

prodotti

limitare il budget

ottimi risultati

dispensa di casa

acquistabili sul mercato, possiamoe ottenerefacendo ricorso alla

Gli

scrub 100% home made

ingredienti

in cucina

compromettere la luminosità

giovinezza della pelle

andare in vacanza.

Scrub con il sale:

sono super semplici da realizzare: composti dache in generale occupano uno spazio ridottissimo, sono utili per evitare die lae del nostro aspetto proprio adesso che stiamo peril più economico e conosciuto è l'esfoliante ottenuto conamido di riso unito a sale e bicarbonato. Versiamo in una ciotola qualche cucchiaio di amido di riso, particolarmente utile per la pelle sensibile o dolorante, poi aggiungiamo l'olio di mandorle dolci o con l'olio di argan. Più semplice di così!

Scrub col caffè:

perfetto per combattere il gonfiore, questo scrub si ottiene mescolando in una ciotola qualche fondo di caffè con un pugno di sale fino. Ideale per sgonfiare e drenare, può avere diventare un ottimo alleato per favorire la circolazione se addizionato di un olio naturale, per esempio al rosmarino o ginepro. Pompelmo, limone, timo, menta e arancia sono particolarmente indicati per i casi di gambe stanche e gonfie. Per massimizzare il risultato, avvolgiamo le gambe in un foglio di plastica trasparente, lasciando agire il composto per mezz'oretta.

Scrub alla frutta:

Scrub con lo zucchero:

Scrub alle spezie:

Scrub con farina d'avena:

goloso, colorato e prezioso questo scrub si ottiene frullando sale o bicarbonato e un cucchiaio di miele alla frutta che avrempo preventivamente preparato. Puntiamo sui frutti ricchi di vitamina C, come fragole e kiwi, per un'azione antiossidante e detox per la pelle; scegliamo invece la banana, ricca di vitamina B2, magnesio e potassio, per disintossicare e nutrire la pelle secca. Mela e limone, ricchi di vitamine, per restituire tonicità.ricco di acido glicolico, lo zucchero possiede un'azione esfoliante delicata, particolarmente adatta anche per il viso e le labbra screpolate. Mescoliamo lo zucchero con olio di cocco, altamente nutriente, o con il miele. Un cucchiaio di succo di limone fresco sarà il tocco finale, perché oltre ad avere un potere detossinante, aiuterà a diluire il composto rendendolo facile da spalmare. Se la pelle e secca o sensibile, sostituiamo il succo di limone con un cucchiaio di yogurt o latte, perfetti per dare un fresco sollievo alla pelle.molto profumato, anche questo composto si ottiene attingendo alla nostra dispensa. In una ciotola mescoliamo sale fino, mezzo cucchiaino di polvere di cannella, miele, olio naturale ed eventualmente un cucchiaio di yogurt: massaggiamo delicatamente il composto sulla pelle umida, poi sciacquiamo. Unica accortezza: non esageriamo con le dosi perché le spezie possono irritare la pelle.per una esfoliazione delicata e leggera, utilizziamo la farina d'avena. Uniamo la farina a un cucchiaio di yogurt o di olio e per un impacco naturale: Se la pelle è particolarmente secca, aggiungiamo qualche cucchiaio di miele, amido di riso e una goccia di latte: spalmiamo il composto sulla pelle e lasciamolo asciugare, prima di sciacquare con una spugna e acqua tiepida.