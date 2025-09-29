Milano Fashion Week, la magrezza è sempre bellezza?  Storia, estetica e rischi sociali

Essere magre, poi, ha assunto negli anni anche un significato simbolico. Una silhouette filiforme è stata associata a controllo, disciplina, esclusività. Un corpo sottile, nella logica della moda, non deve rubare la scena ma esaltare la creazione. La passerella non vuole raccontare la vita quotidiana, ma un’idea di eleganza e di sogno. Tuttavia, un conto è sfilare in passerella, e interpretare l'idea degli stilisti, altro invece è essere sane e in salute, diffondendo una allure di charme e fascino che non sempre sono legati alla taglia 40.