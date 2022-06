Ceretta non ti temo: strategie per affrontare la dura prova senza dolore

La

1 - Inizia col dilatare i pori:

2 - Fai attenzione al verso del pelo:

3 - Evita il calore eccessivo:

4 - Meglio non a stomaco pieno:

5 - Termina con coccole e massaggi:

è senza dubbio ilnella, sia sulle, ma anche nelle altre parti del corpo dove questi ospiti indesiderati fanno la loro comparsa. In, soprattutto, eliminarli è d'obbligo, ma si tratta di una: per quanto ciascuna di noi abbia differentiè praticamenteesserne del tuttoNaturalmente molto dipende dai punti che vogliamo trattare e dal nostro stato di salute in generale, ma esistono sistemi efficaci per rendere questa esperienza più sopportabile..., ovviamente!il primo trucco, ma anche il più importante, è quello di dilatare i follicoli piliferi al fine di rendere la depilazione decisamente meno dolorosa e più efficace. Godiamoci dunque una bella doccia o un bagno caldo qualche ora prima della ceretta, per rendere morbidi i peli e dilatare i pori, e passiamo poi a uno scrub esfoliante. Questo semplice rituale, oltre a rendere la pelle più liscia e a eliminare le cellule morte, serve a portare in superficie i peli più corti affinché nulla possa sfuggire al tenuto strappo, consentendo anche una miglior durata della ceretta, rendendo oltretutto più sopportabile l'inevitabile dolore.uno dei segreti per la ceretta indolore, che le estetiste conoscono assai bene, è quello di stendere la cera nel verso di crescita del pelo, così da rendere lo strappo meno doloroso, a maggior ragione se secco, veloce e contropelo. Durante lo strappo, che sia in cabina estetica o tra le mura domestiche, una corretta respirazione facilita il rilassamento e aiuta a sentire meno fastidio.scoprirsi in estate è favoloso, ma la prova costume può riservare qualche brutta sorpresa, tra qualche odioso accumulo di grasso, così come gli antiestetici peli dell’inguine, una zona che, insieme a quella sopra le labbra, è tra le più sensibili e delicate e di conseguenza assai più dolorosa. Evitare che la cera sia troppo calda è fondamentale, molto meglio utilizzare la cera tiepida o anche le strisce di cera fredda.dopo il pranzo o la cena aumenta l’afflusso di sangue a causa della digestione e quindi anche la sensibilità della pelle e di conseguenza anche il dolore della ceretta. Tra gli alimenti da evitare assolutamente c'è il caffè perché la caffeina sensibilizza la pelle, rendendo la ceretta più fastidiosa. Quanto al cioccolato, il no non è assoluto: un bel premio dopo tanta sofferenza è assolutamente meritato.quando ci si depila, purtroppo il dolore non finisce dopo lo strappo, perché anche il decorso post ceretta potrebbe riservare qualche dolorosa sorpresa. Evitare ulteriori fastidi è possibile, magari regalandosi qualche ora di relax. No alla palestra, in quanto il sudore, nemico della pelle irritata, potrebbe dare fastidio; si invece a coccole e massaggi a base di oli naturali e senza alcool, come quello di mandorle dolci, per restituire morbidezza e idratazione all'epidermide. Semaforo verde anche per un bel libro o per una sessione di shopping, mentre vanno evitate spiaggia o piscina, perché il sole potrebbe irritare ulteriormente la nostra pelle, già messa fin troppo a dura prova.