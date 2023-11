Vita da single: gli uomini la temono più delle donne

Lo ha scoperto l’app di dating Meetic in uno studio dedicato ai single italiani e al loro rapporto con se stessi. L’indagine ha preso in considerazione un campione di 808 single italiani tra i 18 e i 64 anni: dalle loro risposte è emerso che il 52% delle donne intervistate, contro il 38% degli uomini.si è dichiarata d’accordo con l’affermazione che è meglio essere sole che male accompagnate, Questi dati evidenziano una significativa divergenza di genere nell'approccio all'amore e alle relazioni e soprattutto nella gestione della vita senza un partner. Le donne, nel complesso, appaiono più adattabili e indipendenti, mentre gli uomini mostrano una maggiore difficoltà nel gestire le pressioni sociali ed emotive della vita da single. Nel corso dell’indagine è emerso ad esempio, che il 25% del campione maschile ha dichiarato che essere single, a volte, rende la vita stressante ed influisce sul morale; davanti alla stessa domanda, solo il 15% delle donne si è dichiarata della stessa opinione. Un altro aspetto interessante è che ben il 65% degli uomini presta più attenzione alla propria immagine proprio perché non ha un partner con cui condividere la vita, rispetto al 53% delle donne.

Le differenze più sostanziali tra uomini e donne si rilevano quando si indaga sulle motivazioni che spingono uomini e donne alla ricerca dell’anima gemella: quando si tratta di definire il significato di una storia d’amore, i due generi sembrano avere priorità molto differenti: quasi la metà degli uomini intervistati (49%), auspica una storia d’amore che culmini idealmente in un matrimonio: solo il 35% delle donne dichiara di condividere questa visione. Quando poi si arriva a parlare di figli, il 58% del campione maschile vede l’amore come un percorso verso un progetto di genitorialità, mentre è della stessa idea solo il 42% di quello femminile. Questi dati suggeriscono che la relazione amorosa non è più percepita esclusivamente come un mezzo per raggiungere obiettivi “tradizionali”, ma anche come un’occasione di crescita personale e condivisione. Questa evoluzione manifesta la ridefinizione in corso degli ideali amorosi e sottolinea l’aspirazione crescente a costruire relazioni basate sul rispetto e sull’autorealizzazione di entrambi i partner.



Esplorando poi le aspettative legate alle caratteristiche del partner ideale, entrambi i generi concordano sul fatto che il compagno deve essere innanzi tutto sincero, onesto e affidabile. Le donne, inoltre, danno grande importanza al rispetto, mentre gli uomini apprezzano il senso dell’umorismo. Indagando sul tipo di storia d’amore desiderata, gli uomini hanno utilizzato tre aggettivi chiave: duratura, appassionata e divertente, con una menzione speciale per la dolcezza. Le donne sembrano invece cercare una relazione complice, stabile e autentica, mettendo al quarto posto l’elemento del divertimento. È quindi chiaro che, nonostante le differenze, entrambi i sessi aspirino a legami su cui fare affidamento e che aiutino ad affrontare la vita con un pizzico di ottimismo in più.

Leggi Anche Romance gap: le donne si sentono svantaggiate anche in amore

I single in Italia sono ormai un numero importante. Secondo un’indagine di Coldiretti, nel nostro Paese i single rappresentano ormai una famiglia su tre, pari a circa 8,4 milioni persone. La quota più consistente è rappresentata da celibi e nubili (circa 3,3 milioni tra uomini e donne); quasi 2 milioni sono separati e divorziati; i vedovi e le vedove sono altri 3,1 milioni. Inoltre, Secondo i dati dell'Osservatorio Single di Ipsos, il 60% degli italiani è sempre più incline a trascorrere del tempo in solitaria; dato confermato anche dal fenomeno delle coppie Lat (Living ApartTogether), che pur considerandosi in coppia rifiutano la convivenza a favore di una modalità distaccata e più libera di vivere la relazione. Il 58% della popolazione italiana poi sente sempre più spesso il bisogno di passare del tempo da solo, mentre il 63% (cresciuto di un terzo rispetto al 2021) sostiene che viaggiare da soli è motivo di orgoglio; sono più donne che uomini, 72% contro il 57% maschile, orgogliose di essere sole.