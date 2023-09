Sesso e seduzione: ecco gli alimenti alleati dell'amore

Scopri i magnifici cinque per una performance da ricordare e qualche suggerimento per evitare imbarazzanti défaillance

Non è certo una novità, visto che una corretta alimentazione è fondamentale per la nostra salute. Anche in vista di un incontro amoroso , quindi, oltre a una lingerie all'altezza della situazione, un appuntamento dall'estetista e una seduta dal parrucchiere, occorre tenere presente che per una cenetta romantica che prelude a una notte di passione bisogna prestare attenzione a quel che si mette sotto i denti.

1 - IL CIOCCOLATO: il trono dei cibi afrodisiaci spetta senza alcuna ombra di dubbio al cioccolato. Ricco di flavanoli, le sostanze antiossidanti e antinfiammatori presenti nel cacao, l'amata tavoletta migliora le prestazioni perché contiene teobromina, caffeina e feniletilamina. La teobromina stimola il cuore, la caffeina è un potente eccitante, la feniletilamina è un antidepressivo che agisce nel cervello producendo endorfina, l'ormone della felicità. Queste sostanze influenzano i nostri neurotrasmettitori agendo come stimolanti regalando energia, concentrazione, desiderio sessuale e senso del piacere.

2 - IL PEPERONCINO: al secondo posto sul podio degli alimenti amici della passione, troviamo il peperoncino, considerato da sempre un afrodisiaco di cui non si può fare a meno. Questa spezia dalle mille virtù è un cardioprotettore naturale, migliora la circolazione e rafforza le difese immunitarie. Grazie alla capsaicina, il principio attivo che è responsabile del gusto piccante, il peperoncino agisce sulla vasodilatazione periferica, stimolando le terminazioni nervose e aumentando l'afflusso di sangue nell'organismo. Infatti, stimola un rapido rilascio di adrenalina, dando una sferzata di energia all'organismo: a questa scarica ormonale segue il rilascio di endorfine, oppioidi endogeni dotati di una potente attività analgesica ed eccitante.

3 - IL MIELE: anche questo nettare dolcissimo merita un posto d'onore nella dieta dell'amore. Ricco di vitamina B e sali minerali, il miele, oltre che essere un concentrato di virtù benefiche per la nostra salute in generale. Il miele inoltre contiene il boro, un oligoelemento che aiuta ad aumentare i livelli di estrogeni,e ossido nitrico, che viene rilasciato nel sangue durante l'eccitazione. Si ritiene che la sua reputazione romantica derivi da un'antica usanza in base alla quale le coppie di novelli sposi bevevano idromele, una bevanda fermentata a base di miele, fino alla prima luna della loro nuova unione e del resto anche Ippocrate lo prescriveva per il vigore sessuale. Ecco perché la "luna di miele", oltre che essere dolcissima, potrebbe rivelarsi davvero esplosiva.

Leggi Anche Amore ed eros: il decalogo per stupire il tuo lui tra le lenzuola

4 - LO ZENZERO: questa radice dal sapore un po' piccante, secondo l'antica medicina orientali combatte affaticamento, astenia e impotenza, rafforzando le energie maschili del fuoco e della vitalità. Studi recenti confermano che quanto sostenuto dai cinesi non era del tutto errato: sono gli zenzeroli, tra le sostanze presenti nello zenzero, ad agire sulla fertilità maschile e sul desiderio femminile. Perfetto in autunno come rimedio per momentanei periodi di stanchezza, lo zenzero annovera tra sue proprietà anche quella di stimolare e rivitalizzare tutto l'organismo, ma soprattutto di essere utile proprio per incontri amorosi.

5 - LA FRAGOLA: insieme al cioccolato, questo frutto rappresenta uno dei cibi afrodisiaci per eccellenza. Il connubio è quantomeno goloso, su questo siamo più o meno tutti d'accordo. Intingere una fragola nel cioccolato fuso è un'esperienza quasi mistica, sempre che nessuno dei due partner abbia un'allergia ai frutti rossi. Le fragole, dalla forma a cuore - chi dice che il caso non esiste? - sono deliziose, leggere e salutari: perfette per un consumo malizioso che faccia da preludio a un incontro dove dolcezza e passione sono le parole d'ordine.

Leggi Anche Amore e relazioni: dieci tips per tenerti stretto il partner

ULTIMO, MA NON MENO IMPORTANTE: oltre ai cibi SI, ci sono anche quelli NO. Prima di un incontro romantico, semaforo rosso per i fritti, pesanti e difficili da digerire e per le carni rosse ed elaborate. Da dimenticare anche i legumi e i fagioli in special modo, per evitare spiacevoli gonfiori, e il formaggio che, oltre che essere molto calorico, potrebbe lasciare un alito cattivo. Per una notte di passione la leggerezza deve essere la prola d'ordine e non soltanto quella a tavola. A buon intenditor...